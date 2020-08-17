События

10:15 17.08.2020

В общежитии Запорожского медуниверситета Covid-19 подтвержден у 29 иностранных студентов

1 мин читать
В общежитии Запорожского медуниверситета Covid-19 подтвержден у 29 иностранных студентов

В общежитии Запорожского государственного медицинского университета (ЗГМУ) у 29 иностранных студентов выявлен Covid-19 - сообщил Запорожский областной лабораторный центр Минздрава Украины в субботу.

По данным ведомства, массовая вспышка коронавирусной инфекции произошла среди студентов иностранного факультета ЗГМУ, проживающих в общежитии вуза.

Первый случай заболевания зафиксирован 11 августа у студента 2 курса иностранного факультета ЗГМУ. Затем положительный результат на Covid-19 получен в ходе тестирование его соседа по комнате в студенческом общежитии .

Заболевшие были госпитализированы в областную инфекционную клиническую больницу.

Медработники обследовали 72 контактных студентов иностранного факультета ЗГМУ. По состоянию на 8:00 15 августа Covid-19 выявлен у 29 человек. Из них 25 человек с легким течением заболевания госпитализированы в запорожскую городскую больницу №7, еще 4 человека с заболеванием средней степени тяжести госпитализированы в областную инфекционную больницу.

По данным Запорожского областного лабораторного центра Минздрава Украины, на утро 15 августа в регионе зафиксировано 22 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией. Всего в Запорожской области 1069 подтвержденных случаев инфицирования Covid-19.

Теги: #общежитие #коронавирус #запорожье
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

10:16 17.08.2020
В Киеве за сутки COVID-19 подтвердили у 104 человек – Кличко

В Киеве за сутки COVID-19 подтвердили у 104 человек – Кличко

10:13 17.08.2020
В Украине за четыре месяца количество тестирований на коронавирус методом ПЦР в сутки выросло в 100 раз – Степанов

В Украине за четыре месяца количество тестирований на коронавирус методом ПЦР в сутки выросло в 100 раз – Степанов

09:48 17.08.2020
Количество госпитализируемых за неделю украинцев с COVID-19 за три месяца выросло втрое – Степанов

Количество госпитализируемых за неделю украинцев с COVID-19 за три месяца выросло втрое – Степанов

09:34 17.08.2020
Количество больных Covid-19 увеличилось во всех областях Украины – СНБО

Количество больных Covid-19 увеличилось во всех областях Украины – СНБО

09:17 17.08.2020
В Украине за сутки выявлено 1 464 новых случаев заражения Сovid-19, выздоровели 342 человека, 21 новая жертва вируса - СНБО

В Украине за сутки выявлено 1 464 новых случаев заражения Сovid-19, выздоровели 342 человека, 21 новая жертва вируса - СНБО

08:27 17.08.2020
В Испании вводят дополнительные ограничения из-за роста заболевания коронавирусом

В Испании вводят дополнительные ограничения из-за роста заболевания коронавирусом

05:37 17.08.2020
В Китае за сутки выявлено 59 новых случаев заражения коронавирусом

В Китае за сутки выявлено 59 новых случаев заражения коронавирусом

04:27 17.08.2020
Число жертв коронавируса в США превысило 170 тыс.

Число жертв коронавируса в США превысило 170 тыс.

21:35 16.08.2020
В Ривненской области зафиксировали 142 новых случая коронавируса

В Ривненской области зафиксировали 142 новых случая коронавируса

19:37 16.08.2020
Число заразившихся коронавирусом в Молдове превысило 30 тыс. человек

Число заразившихся коронавирусом в Молдове превысило 30 тыс. человек

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

В Киеве за сутки COVID-19 подтвердили у 104 человек – Кличко

Количество больных Covid-19 увеличилось во всех областях Украины – СНБО

В Украине за сутки выявлено 1 464 новых случаев заражения Сovid-19, выздоровели 342 человека, 21 новая жертва вируса - СНБО

Российские наемники режим прекращения огня на Донбассе в воскресенье не нарушали, зафиксирован факт инженерных работ противника

С 17 августа в Киеве ужесточаются карантинные ограничения

ПОСЛЕДНЕЕ

Полиция начала расследование поджога редакционного автомобиля программы "Схемы" в Киевской области

Минцифры и Госспецсвязи нарабатывают идеи по реорганизации Государственного центра киберзащиты

Новая Зеландия перенесла парламентские выборы из-за вспышки коронавируса

Российские наемники режим прекращения огня на Донбассе в воскресенье не нарушали, зафиксирован факт инженерных работ противника

С 17 августа в Киеве ужесточаются карантинные ограничения

В Николаевской области задержан военнослужащий, который угрожал оружием посетителям бара

В Киев отправилась баржа с 300 тоннами херсонских арбузов

На здании КГГА повесили флаг белорусского протеста

ЕС поддерживает требования протестующих в Беларуси – Боррель

Протестующие в Брюсселе требовали права "дышать и улыбаться"

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА