События

19:08 16.08.2020

Снайпер российских наемников сдался силам ВСУ на Донбассе – штаб ООС

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Стрелок-снайпер российских наемников был задержан в Луганской области подразделениями Объединенных сил в воскресенье.

Как сообщается на странице Операции Объединенных сил в Facebook, задержанный признался, что не выдержал произвола и издевательств главарей, которые командуют оккупационными подразделениями и добровольно решил сдаться Вооруженным силам Украины.

В ходе обысков у него обнаружили военный билет т.н."ЛНР", денежные средства в российской валюте и обезболивающий медпрепарат наркотического действия. "Сейчас им занимаются компетентные органы", - говорится в сообщении.

Теги: #оос #наемники_рф #сдача #снайпер
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