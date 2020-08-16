Снайпер российских наемников сдался силам ВСУ на Донбассе – штаб ООС

Стрелок-снайпер российских наемников был задержан в Луганской области подразделениями Объединенных сил в воскресенье.

Как сообщается на странице Операции Объединенных сил в Facebook, задержанный признался, что не выдержал произвола и издевательств главарей, которые командуют оккупационными подразделениями и добровольно решил сдаться Вооруженным силам Украины.

В ходе обысков у него обнаружили военный билет т.н."ЛНР", денежные средства в российской валюте и обезболивающий медпрепарат наркотического действия. "Сейчас им занимаются компетентные органы", - говорится в сообщении.