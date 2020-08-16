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16:42 16.08.2020

Беларусь в понедельник начинает учения ракетных войск и артиллерии у БелАЭС на границе с Литвой, стягивает к границе танки и десантную бригаду

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Беларусь в понедельник начинает учения ракетных войск и артиллерии у БелАЭС на границе с Литвой, стягивает к границе танки и десантную бригаду

Подразделения ракетных войск и артиллерии Вооруженных сил Беларуси с 17 по 20 августа выполнят задачи по заступлению на боевое дежурство на участок местности вблизи Островца (вблизи БелАЭС, Гродненская обл., около границы с Литвой - ИФ), сообщило Минобороны страны.

"С 17 по 20 августа в соответствии с планом подготовки Вооруженных Сил на военных полигонах и отдельных участках местности пройдет ряд тактических учений с батареями реактивных дивизионов с выдвижением на участок местности вблизи Островца, полигоны "Гожский" и "Неман". Подразделения ракетных войск и артиллерии выполнят задачи по заступлению на боевое дежурство по назначенным объектам", - говорится в сообщении Миноброны.

В сообщении также отмечается, что "подразделения 147, 1146 и 740 зенитных ракетных полков выдвинулись в назначенные районы и заступили на боевое дежурство по противовоздушной обороне в рамках охраны государственной границы Республики Беларусь в воздушном пространстве".

Кроме того, "в рамках батальонного тактического учения личный состав 103 воздушно-десантной бригады (базируется в Витебске - ИФ) выдвинется на полигон "Гожский", где совместно с органами пограничной службы отработает вопросы усиления участков государственной границы", проинформировали в министерстве.

Миноброны также анонсировало танковые учения вблизи границы с Литвой. "Также в этот период на "Обуз-Лесновском" и "Гожском" полигонах пройдут плановые занятия по боевой подготовке с боевой стрельбой с отдельными танковыми и механизированными батальонами 6 и 11 отдельных механизированных бригад", - говорится в сообщении.

"В настоящее время войска занимают районы по учению на полигонах и участках местности, завершают их фортификационное оборудование и находятся в готовности к выполнению учебно-боевых задач", - отмечается в заявлении.

Как сообщалось, накануне президент Александр Лукашенко поручил перебросить бригаду десантников из Витебска в Гродно.

"То, что происходит на этих территориях (на Западе - ИФ), спокойно наблюдать за этим мы не можем. Наших военных также беспокоит эта проблема. Поэтому я попрошу дополнительно, поскольку напряженная ситуация на западной границе, воздушно-десантную бригаду из Витебска перебросить в Гродно", - заявил Лукашенко в эфире телеканала "Беларусь 1" в субботу.

Теги: #армия #лукашенко #беларусь
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