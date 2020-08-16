ГБР: за содействие в контрабанде сигарет катапультой сообщено о подозрении пограничнику Чопского погранотряда

За содействие в контрабанде сигарет катапультой и получение неправомерной выгоды в размере $4 тыс. сообщено о подозрении пограничнику Чопского пограничного отряда, сообщает пресс-служба Государственного бюро расследований.

"По данным предварительного расследования, в начале марта 2020 подполковник обратился к руководителю одного из подразделений Чопского пограничного отряда с предложением предоставление неправомерной выгоды в сумме $5 тыс. За средства он просил оказывать ему и сообщникам (гражданским лицам) в организации и перемещении табачных изделий через государственную границу с помощью катапульты", - говорится в сообщении, на официальном сайте ГБР в субботу вечером.

17 июля 2020 пограничник передал руководителю первый "транш" в размере $4 тыс. и сообщил когда будет происходить перемещения табачных изделий. Ночью 15 августа 2020 недалеко линии государственной границы был задержан гражданин, в автомобиле которого находились 28 560 пачек сигарет, а также техническое снаряжение, предназначенное для переброски табачных изделий путем катапультирования.

"Проводятся следственные (розыскные) действия. А именно проведен обыск по месту жительства пограничника и соучастников преступления. Изъято транспортное средство и имущество, находившееся в нем, а также технические средства для упаковки табачных изделий, радиоуправляемый беспилотный летательный аппарат, устройства для управления летательным аппаратом или использования катапульты, рации, приборы ночного видения, а также другие вещи, содержащих доказательства противоправной деятельности", - рассказали в ГБР.

Сейчас проводятся обыски у лиц, связанных с незаконным перемещением табачных изделий и допросы свидетелей.

"Решается вопрос об избрании военнослужащему меры пресечения в виде содержания под стражей и отстранения от занимаемой должности", - подытожили в ГБР.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 4 до 8 лет с конфискацией имущества или без таковой.