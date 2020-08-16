События

06:43 16.08.2020

ГБР: за содействие в контрабанде сигарет катапультой сообщено о подозрении пограничнику Чопского погранотряда

2 мин читать
ГБР: за содействие в контрабанде сигарет катапультой сообщено о подозрении пограничнику Чопского погранотряда

За содействие в контрабанде сигарет катапультой и получение неправомерной выгоды в размере $4 тыс. сообщено о подозрении пограничнику Чопского пограничного отряда, сообщает пресс-служба Государственного бюро расследований.

"По данным предварительного расследования, в начале марта 2020 подполковник обратился к руководителю одного из подразделений Чопского пограничного отряда с предложением предоставление неправомерной выгоды в сумме $5 тыс. За средства он просил оказывать ему и сообщникам (гражданским лицам) в организации и перемещении табачных изделий через государственную границу с помощью катапульты", - говорится в сообщении, на официальном сайте ГБР в субботу вечером.

17 июля 2020 пограничник передал руководителю первый "транш" в размере $4 тыс. и сообщил когда будет происходить перемещения табачных изделий. Ночью 15 августа 2020 недалеко линии государственной границы был задержан гражданин, в автомобиле которого находились 28 560 пачек сигарет, а также техническое снаряжение, предназначенное для переброски табачных изделий путем катапультирования.

"Проводятся следственные (розыскные) действия. А именно проведен обыск по месту жительства пограничника и соучастников преступления. Изъято транспортное средство и имущество, находившееся в нем, а также технические средства для упаковки табачных изделий, радиоуправляемый беспилотный летательный аппарат, устройства для управления летательным аппаратом или использования катапульты, рации, приборы ночного видения, а также другие вещи, содержащих доказательства противоправной деятельности", - рассказали в ГБР.

Сейчас проводятся обыски у лиц, связанных с незаконным перемещением табачных изделий и допросы свидетелей.

"Решается вопрос об избрании военнослужащему меры пресечения в виде содержания под стражей и отстранения от занимаемой должности", - подытожили в ГБР.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 4 до 8 лет с конфискацией имущества или без таковой.

Теги: #гбр #сигареты #украина #контрабанда
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

04:30 16.08.2020
Экс-нардеп Фирсов решил баллотироваться в меры Киева

Экс-нардеп Фирсов решил баллотироваться в меры Киева

02:15 16.08.2020
В Киевской области полиция разоблачила женщину в создании и распространении порнографического контента

В Киевской области полиция разоблачила женщину в создании и распространении порнографического контента

21:45 15.08.2020
Украина в целом  разделяет позицию Евросоюза относительно выборов в Беларуси – МИД (обновленная версия)

Украина в целом  разделяет позицию Евросоюза относительно выборов в Беларуси – МИД (обновленная версия)

21:01 15.08.2020
Экономика Украины начала восстанавливаться в третьем квартале – Шмыгаль

Экономика Украины начала восстанавливаться в третьем квартале – Шмыгаль

19:21 15.08.2020
Украинских журналистов, задержанных в Минске эвакуировали в Украину – Кулеба

Украинских журналистов, задержанных в Минске эвакуировали в Украину – Кулеба

15:55 15.08.2020
Для нелегальной переправки сигарет за границу в Закарпатской области планировали использовать катапульту

Для нелегальной переправки сигарет за границу в Закарпатской области планировали использовать катапульту

13:58 15.08.2020
Активисты с помощью воздушных шаров запустили флаг Украины в небо над временно оккупированным Крымом – Балух

Активисты с помощью воздушных шаров запустили флаг Украины в небо над временно оккупированным Крымом – Балух

10:49 15.08.2020
Количество больных COVID-19 выросло в 20 областях Украины и в Киеве

Количество больных COVID-19 выросло в 20 областях Украины и в Киеве

10:04 15.08.2020
Зеленский о передаче "вагнеровцев" РФ: считаем такое решение, мягко говоря, несправедливым, неприемлемым в дружественных межгосударственных отношениях

Зеленский о передаче "вагнеровцев" РФ: считаем такое решение, мягко говоря, несправедливым, неприемлемым в дружественных межгосударственных отношениях

09:36 15.08.2020
В Украине за сутки выявлено 1 847 новых случая заражения covid-19, 633 выздоровевших, 33 новых жертв вируса

В Украине за сутки выявлено 1 847 новых случая заражения covid-19, 633 выздоровевших, 33 новых жертв вируса

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Украина в целом  разделяет позицию Евросоюза относительно выборов в Беларуси – МИД (обновленная версия)

С 1 сентября школы в Украине будут работать в штатном режиме, за исключением "красных" зон эпидопасности – Степанов

Количество больных COVID-19 выросло в 20 областях Украины и в Киеве

В Украине за сутки выявлено 1 847 новых случая заражения covid-19, 633 выздоровевших, 33 новых жертв вируса

Доказательства участия "вагнеровцев" в боевых действиях на востоке Украины изложены в отправленном украинской стороной запросе в Минск

ПОСЛЕДНЕЕ

В США скончался младший брат президента Трампа

В Китае за сутки выявлено 35 новых случаев заражения коронавирусом - Госкомздрав КНР

Израильские средства ПРО перехватили две ракеты, пущенные из сектора Газа – военные

Посол Беларуси в Словакии выступил в поддержку протестующих

Трамп обещает подумать о помиловании Сноудена

"Белая Русь" собралась провести митинг за Лукашенко, СМИ сообщают о принуждениях к участию

Угрозы санкций не остановят поиск Турцией энергоресурсов в Восточном Средиземноморье – Эрдоган

Глава МИД Канады обсудил ситуацию в Беларуси с литовским коллегой и с Тихановской

Лукашенко поручил перебросить бригаду десантников из Витебска в Гродно

Забастовки на предприятиях - это "нож в спину", бастующих нужно увольнять, заявил Лукашенко

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА