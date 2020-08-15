Лукашенко поручил перебросить бригаду десантников из Витебска в Гродно

Президент Беларуси Александр Лукашенко поручил перебросить десантников из Витебска в Гродно.

"То, что происходит на этих территориях (на Западе страны- ИФ), спокойно наблюдать за этим мы не можем. Наших военных также беспокоит эта проблема. Поэтому я попрошу дополнительно, поскольку напряженная ситуация на западной границе, воздушно-десантную бригаду из Витебска перебросить в Гродно", - заявил Лукашенко в эфире телеканала "Беларусь 1" в субботу.

В Беларуси силы специальных операций включают в себя 38-ю отдельную гвардейскую десантно-штурмовую бригаду (Брест), 103-ю отдельную гвардейскую воздушно-десантную бригаду (Витебск), 5-ю отдельную бригаду специального назначения (Марьина Горка).