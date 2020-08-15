Активисты с помощью воздушных шаров запустили флаг Украины в небо над временно оккупированным Крымом – Балух

В небе над оккупированным Российской Федерацией Крымом – национальный флаг Украины, сообщил бывший политический заключенный Кремля, общественный активист Владимир Балух.

"Наш Флаг уже над Крымом! Эмоции невероятные! Сейчас запускаем воздушную почту с листовками!", - написал Балух в субботу в соцсети "Фейсбук".

Активист разместил фотографию с места события: флаг подняли в небо – красно-черные (цвета символики партии "Правый сектор") воздушные шары.

"Когда флаг поднялся в небо и полетел прямо в направлении Джанкоя, - это было непревзойденное мгновение. В целом сегодня все прекрасно сложилось: и погода, и ветер… Правда с нами. Мы победим", - сказал Балух в эфире телеканала "Прямой".

Как следует из трансляции с места события, флаг поднимали в небо под гимн Украины.