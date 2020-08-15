События

13:58 15.08.2020

Активисты с помощью воздушных шаров запустили флаг Украины в небо над временно оккупированным Крымом – Балух

1 мин читать
Активисты с помощью воздушных шаров запустили флаг Украины в небо над временно оккупированным Крымом – Балух

В небе над оккупированным Российской Федерацией Крымом – национальный флаг Украины, сообщил бывший политический заключенный Кремля, общественный активист Владимир Балух.

"Наш Флаг уже над Крымом! Эмоции невероятные! Сейчас запускаем воздушную почту с листовками!", - написал Балух в субботу в соцсети "Фейсбук".

Активист разместил фотографию с места события: флаг подняли в небо – красно-черные (цвета символики партии "Правый сектор") воздушные шары.

"Когда флаг поднялся в небо и полетел прямо в направлении Джанкоя, - это было непревзойденное мгновение. В целом сегодня все прекрасно сложилось: и погода, и ветер… Правда с нами. Мы победим", - сказал Балух в эфире телеканала "Прямой".

Как следует из трансляции с места события, флаг поднимали в небо под гимн Украины.

Теги: #крым #балух #украина
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

10:49 15.08.2020
Количество больных COVID-19 выросло в 20 областях Украины и в Киеве

Количество больных COVID-19 выросло в 20 областях Украины и в Киеве

10:04 15.08.2020
Зеленский о передаче "вагнеровцев" РФ: считаем такое решение, мягко говоря, несправедливым, неприемлемым в дружественных межгосударственных отношениях

Зеленский о передаче "вагнеровцев" РФ: считаем такое решение, мягко говоря, несправедливым, неприемлемым в дружественных межгосударственных отношениях

09:36 15.08.2020
В Украине за сутки выявлено 1 847 новых случая заражения covid-19, 633 выздоровевших, 33 новых жертв вируса

В Украине за сутки выявлено 1 847 новых случая заражения covid-19, 633 выздоровевших, 33 новых жертв вируса

07:40 15.08.2020
Ситуация с коронавирусом на Буковине под угрозою

Ситуация с коронавирусом на Буковине под угрозою

07:31 15.08.2020
Четырежды российские наемники нарушили режим прекращения огня на Донбассе в субботу

Четырежды российские наемники нарушили режим прекращения огня на Донбассе в субботу

07:09 15.08.2020
В Харьковской области задержали группу лиц за разбойное нападение на агроферму

В Харьковской области задержали группу лиц за разбойное нападение на агроферму

06:13 15.08.2020
В Одессе в ДТП перевернулась машина "скорой помощи", пострадали два человека

В Одессе в ДТП перевернулась машина "скорой помощи", пострадали два человека

04:42 15.08.2020
На Харьковщине изъята крупная партия контрафактного алкоголя и сигарет

На Харьковщине изъята крупная партия контрафактного алкоголя и сигарет

01:41 15.08.2020
Украина заявила об успешном выкупе около 10% ВВП-варрантов

Украина заявила об успешном выкупе около 10% ВВП-варрантов

00:41 15.08.2020
Геращенко вновь подняла вопрос о необходимости переноса переговорной площадки ТКГ из Минска в нейтральную страну

Геращенко вновь подняла вопрос о необходимости переноса переговорной площадки ТКГ из Минска в нейтральную страну

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

С 1 сентября школы в Украине будут работать в штатном режиме, за исключением "красных" зон эпидопасности – Степанов

Количество больных COVID-19 выросло в 20 областях Украины и в Киеве

В Украине за сутки выявлено 1 847 новых случая заражения covid-19, 633 выздоровевших, 33 новых жертв вируса

Доказательства участия "вагнеровцев" в боевых действиях на востоке Украины изложены в отправленном украинской стороной запросе в Минск

Возвращение Беларусью "вагнеровцев" в Россию является недружественным шагом

ПОСЛЕДНЕЕ

В Минске прощаются с погибшим во время протестов Александром Тарайковским, на месте гибели собрались несколько тысяч человек

В зоне проведения ООС на Донбассе с начала суток соблюдается режим тишины

В ВСУ за сутки подтвердили 35 новых случаев COVID-19

Житель Харьковщины "заминировал" отделение Пенсионного фонда из-за конфликта с сотрудниками учреждения - полиция

С 1 сентября школы в Украине будут работать в штатном режиме, за исключением "красных" зон эпидопасности – Степанов

В общежитии Запорожского медуниверситета Covid-19 подтвержден у 29 иностранных студентов

В Украине за четыре месяца количество тестирований на коронавирус методом ПЦР в сутки выросло в 100 раз – Степанов

В ближайшие дни кратковременные дожди с грозами ожидаются лишь в Карпатском регионе

Венедиктова подписала представление в ВСП о временном отстранении Вовка с поста главы ОАСК

В Киеве за минувшие сутки Covid-19 выявлен 232 человек, среди них 16 детей и пять медработников

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА