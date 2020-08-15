На Харьковщине изъята крупная партия контрафактного алкоголя и сигарет

Полиция провела ряд обысков в частных домовладениях, гаражах, квартире на территории Харькова и Харьковского района области в рамках уголовного производства о продаже продукции с поддельными акцизными марками.

"Во время обысков сотрудники полиции изъяли емкости с почти 4 тыс.л жидкости с характерным запахом этилового спирта и более 89 000 пачек сигарет различных марок, на большинстве из которых отсутствовали марки акцизного сбора", - сообщает отдел коммуникаций ГУ Нацполиции в Харьковской области.

Кроме того, в результате обысков были изъяты черновые записи, товарные накладные, другая документация и деньги.

В ходе досудебного расследования правоохранители установили также, что к незаконной деятельности причастны двое харьковчан (35 и 38 лет), которые организовали схему, контролировали распределение полученных в результате ее реализации доходов.