События

04:42 15.08.2020

На Харьковщине изъята крупная партия контрафактного алкоголя и сигарет

1 мин читать
На Харьковщине изъята крупная партия контрафактного алкоголя и сигарет

Полиция провела ряд обысков в частных домовладениях, гаражах, квартире на территории Харькова и Харьковского района области в рамках уголовного производства о продаже продукции с поддельными акцизными марками.

"Во время обысков сотрудники полиции изъяли емкости с почти 4 тыс.л жидкости с характерным запахом этилового спирта и более 89 000 пачек сигарет различных марок, на большинстве из которых отсутствовали марки акцизного сбора", - сообщает отдел коммуникаций ГУ Нацполиции в Харьковской области.

Кроме того, в результате обысков были изъяты черновые записи, товарные накладные, другая документация и деньги.

В ходе досудебного расследования правоохранители установили также, что к незаконной деятельности причастны двое харьковчан (35 и 38 лет), которые организовали схему, контролировали распределение полученных в результате ее реализации доходов.

Теги: #контрафакт #украина #полиция #харьковская_область
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

01:41 15.08.2020
Украина заявила об успешном выкупе около 10% ВВП-варрантов

Украина заявила об успешном выкупе около 10% ВВП-варрантов

00:41 15.08.2020
Геращенко вновь подняла вопрос о необходимости переноса переговорной площадки ТКГ из Минска в нейтральную страну

Геращенко вновь подняла вопрос о необходимости переноса переговорной площадки ТКГ из Минска в нейтральную страну

23:56 14.08.2020
Доказательства участия "вагнеровцев" в боевых действиях на востоке Украины изложены в отправленном украинской стороной запросе в Минск

Доказательства участия "вагнеровцев" в боевых действиях на востоке Украины изложены в отправленном украинской стороной запросе в Минск

23:32 14.08.2020
Возвращение Беларусью "вагнеровцев" в Россию является недружественным шагом

Возвращение Беларусью "вагнеровцев" в Россию является недружественным шагом

23:06 14.08.2020
Украина ожидала более юридически корректного и взвешенного решения – Офис президента о выдаче "вагнеровцев"

Украина ожидала более юридически корректного и взвешенного решения – Офис президента о выдаче "вагнеровцев"

22:31 14.08.2020
Офис генпрокурора продолжит заочно привлекать "вагнеровцев" к ответственности, несмотря на их выдачу России

Офис генпрокурора продолжит заочно привлекать "вагнеровцев" к ответственности, несмотря на их выдачу России

21:24 14.08.2020
Енин об освобождении "вагнеровцев": Пока что этим людям удалось ускользнуть сухими из воды

Енин об освобождении "вагнеровцев": Пока что этим людям удалось ускользнуть сухими из воды

18:28 14.08.2020
Украина стремится приобщиться к аналитическому процессу формирования стратегического видения "НАТО-2030" - Стефанишина

Украина стремится приобщиться к аналитическому процессу формирования стратегического видения "НАТО-2030" - Стефанишина

17:53 14.08.2020
Российские наемники 3 раза нарушили режим тишины на Донбассе с полуночи

Российские наемники 3 раза нарушили режим тишины на Донбассе с полуночи

15:55 14.08.2020
Белорусский политик Цепкало создал в Украине фонд помощи пострадавшим во время протестов в Беларуси

Белорусский политик Цепкало создал в Украине фонд помощи пострадавшим во время протестов в Беларуси

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Доказательства участия "вагнеровцев" в боевых действиях на востоке Украины изложены в отправленном украинской стороной запросе в Минск

Возвращение Беларусью "вагнеровцев" в Россию является недружественным шагом

Украина ожидала более юридически корректного и взвешенного решения – Офис президента о выдаче "вагнеровцев"

Енин об освобождении "вагнеровцев": Пока что этим людям удалось ускользнуть сухими из воды

С передачей задержанных в Беларуси "вагнеровцев" в РФ предмет диалога об их экстрадиции исчерпывается – Енин

ПОСЛЕДНЕЕ

Помпео обсудит в Варшаве усиление сотрудничества в сфере обороны

В Грузии срок обязательного карантина сокращен до 12 дней

Беларусь отказала во въезде евродепутату Бедрану

В Италии зафиксировали самый резкий с конца мая рост числа заболевших коронавирусом

В Испании вводят дополнительные ограничения из-за роста числа новых случаев заболевания коронавирусом

Профсоюзы Беларуси потребовали освободить граждан, не нарушавших общественный порядок во время протестных акций

Правоохранители сообщили о подозрении жителю Полтавы, который бросил гранату в окно местного офиса ОПЗЖ

С передачей задержанных в Беларуси "вагнеровцев" в РФ предмет диалога об их экстрадиции исчерпывается – Енин

ЕС думает только над точечными санкциями против Беларуси - глава МИД Польши

Пятеро украинцев, задержанных во время массовых протестов в Беларуси, были освобождены из СИЗО - замглавы МИД

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА