События

18:00 14.08.2020

Расследование дела об уменьшении портовых сборов в отношении Омеляна завершено – НАБУ

2 мин читать
Расследование дела об уменьшении портовых сборов в отношении Омеляна завершено – НАБУ

Расследование возможных незаконных действий экс-министра инфраструктуры Украины, которые привели к недополучению государственным бюджетом 30,5 млн грн, завершено, 14 августа ему открыты материалы следствия для ознакомления перед направлением обвинительного акта в суд.

Об этом сообщает пресс-центр Национального антикоррупционного бюро Украины в пятницу, не называя фамилии чиновника, но обстоятельства дела указывают на Владимира Омеляна, занимавшего должность министра инфраструктуры Украины с 2016 по 2019 год.

Расследование указанных фактов детективы НАБУ осуществляли под процессуальным руководством Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) и оперативным сопровождением Главного управления контрразведывательной защиты интересов государства в сфере экономической безопасности (ГУ КЗЭ) Службы безопасности Украины с 11 ноября 2019 года. Экс-министру сообщили о подозрении в июне 2020 года.

Как сообщалось, НАБУ и САП 19 июня сообщили о подозрении Омеляну в совершении незаконных действий, вследствие которых госбюджет недополучил 30,5 млн грн. Действия экс-чиновника квалифицированы по ч.2 ст.211 (издание должностным лицом нормативно-правового акта, что уменьшает поступления бюджета вопреки закону, если предметом таких действий были бюджетные средства в особо крупных размерах) Уголовного кодекса Украины

Следствие установило: бывший министр в декабре 2017 года издал приказ о сокращении всех портовых сборов (кроме маячного) на 20%. В то же время, один из этих сборов - административный - есть доходной частью госбюджета, поэтому изменить его размер могла только Верховная Рада, а не министр. В результате, согласно следствию, данное решение привело к непоступлению в госбюджет в 2018 году 30,4 млн грн: из ожидаемых 203,5 млн грн получено 173,1 млн грн.

Ранее, 13 сентября 2018 года, НАБУ уведомила Омеляна о подозрении в совершении уголовных преступлений по ч.3 ст.368-2 и ст.366-1 Уголовного кодекса Украины (незаконное обогащение и декларирования недостоверной информации). По данным следствия, в 2015 году, находясь в должности замминистра инфраструктуры, Омелян приобрел в собственность активы - внедорожник BMW X5 2015 г.в. и наличные в сумме $90 тыс. и EUR25 тыс., законность получения которых не подтверждена доказательствами и стоимость которых значительно превышает его законные доходы. Кроме того, детективы заявили о внесении министром недостоверных сведений в декларации об имуществе и доходах.

Теги: #омелян #порт #набу
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

10:41 13.08.2020
ПриватБанк заявил в НАБУ о противоправном назначении судьи Вовка на дело по иску оффшорных компаний Суркисов

ПриватБанк заявил в НАБУ о противоправном назначении судьи Вовка на дело по иску оффшорных компаний Суркисов

10:02 12.08.2020
НАБУ и САП уведомили 5 лиц о подозрении в завладении газом более чем на 729,8 млн грн

НАБУ и САП уведомили 5 лиц о подозрении в завладении газом более чем на 729,8 млн грн

20:01 11.08.2020
НАБУ объявило в розыск судей Окружного админсуда и двух экс-членов ВККС

НАБУ объявило в розыск судей Окружного админсуда и двух экс-членов ВККС

10:02 11.08.2020
НАБУ повторно вызвало Вовка, 4 судей ОАСК и 2 членов ВККС на допросы 13-20 августа

НАБУ повторно вызвало Вовка, 4 судей ОАСК и 2 членов ВККС на допросы 13-20 августа

19:33 10.08.2020
Экс-министр экологии Злочевский объявлен в розыск по делу о предложении взятки руководству НАБУ и САП

Экс-министр экологии Злочевский объявлен в розыск по делу о предложении взятки руководству НАБУ и САП

06:58 07.08.2020
Сотрудники органов ливанского правосудия задержали 16 сотрудников порта Бейрута

Сотрудники органов ливанского правосудия задержали 16 сотрудников порта Бейрута

19:03 05.08.2020
Печерский райсуд Киева своим решением обязал генпрокурора забрать у НАБУ "дело ОАСК", чем вышел за предел своих полномочий

Печерский райсуд Киева своим решением обязал генпрокурора забрать у НАБУ "дело ОАСК", чем вышел за предел своих полномочий

19:06 04.08.2020
В районе порта Бейрута прогремели два мощных взрыва, десятки людей пострадали

В районе порта Бейрута прогремели два мощных взрыва, десятки людей пострадали

18:26 04.08.2020
НАБУ повторно вызывает Вовка, его заместителя и судей ОАСК на допрос, в случае очередной неявки грозит объявить их в розыск

НАБУ повторно вызывает Вовка, его заместителя и судей ОАСК на допрос, в случае очередной неявки грозит объявить их в розыск

09:36 31.07.2020
Smart Energy считает необоснованными обыски НАБУ в офисах компании в рамках расследования законности выдачи лицензии "Арконе"

Smart Energy считает необоснованными обыски НАБУ в офисах компании в рамках расследования законности выдачи лицензии "Арконе"

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Следователи провели встречу с пострадавшими в 2014 году от отравления неизвестными газами на Майдане

С 17 августа в Киеве несколько ужесточаются карантинные ограничения - Кличко

Количество больных COVID-19 вновь выросло в 22 областях Украины и Киеве

В Украине вновь антирекорд: 1,732 тыс. чел. заболели COVID-19 за минувшие сутки, число жертв превысило 2 тыс. с начала пандемии

Все семьи, пострадавшие в результате взрыва многоэтажки в Киеве, получили новые квартиры - Зеленский

ПОСЛЕДНЕЕ

Следователи провели встречу с пострадавшими в 2014 году от отравления неизвестными газами на Майдане

Многотысячная колонна работников Минского тракторного завода прибыла к дому правительства

В Черкасской области койки для пациентов с COVID-19 заполнены на 14,8% - Минздрав

Российские наемники 3 раза нарушили режим тишины на Донбассе с полуночи

Суд перенес на 2 сентября рассмотрение иска оффшоров Суркисов к ПриватБанку относительно обслуживания их депозитов

"Укрзализныця" с 17 августа приостанавливает посадку пассажиров в Самборе, Дубно и Клевани в связи с эпидемической ситуацией

Часть Минского тракторного завода остановила работу из-за митинга

Премьер-министр проводит встречу с представителями крупного бизнеса

Министр Степанов возглавляет рейтинг политиков, которые защищают интересы граждан при медреформе

Эстония выслала украинских работников, нарушивших карантинные требования

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА