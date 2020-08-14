Прибывающие в Украину из стран с широким распространением COVID-19 избегут самоизоляции, имея с собой отрицательный ПЦР-тест

Правительство Украины расширило перечень категорий лиц, пересекающих госграницу и прибывающих из стран или являющихся гражданами (подданными) стран с широким распространением COVID-19, которым не обязательно находиться на самоизоляции, сообщают пресс-службы МВД и Госпогранслужбы.

Согласно внесенным Кабмином Украины изменениям в постановление №641 от 22 июля 2020 года, которое устанавливает карантинные правила на период с 1 по 31 августа 2020 года, в частности, в перечень попали лица, имеющие отрицательный результат тестирования на COVID-19 методом ПЦР (полимеразной цепной реакции), которое проведено не более чем за 48 часов до пересечения границы.

В МВД в частности напомнили, что исключение по самоизоляции при пересечении границы также составляют:

- лица, не достигшие 12 лет;

- лица, являющиеся гражданами (подданными) государств с широким распространением COVID-19 и не находились на территории таких государств в течение последних 14 дней или направляются по территории Украины транзитом - и имеют документы, подтверждающие выезд за границу в течение двух суток;

- работники дипломатических представительств и консульских учреждений иностранных государств, представительств официальных международных миссий, организаций, аккредитованных в Украине, и членов их семей;

- водители и члены экипажа грузовых транспортных средств, автобусов, осуществляющих регулярные перевозки, члены экипажей воздушных и морских, речных судов, члены поездных и локомотивных бригад;

- инструкторы вооруженных сил государств - членов НАТО и государств - участников программы НАТО "Партнерство ради мира", которые участвуют в мероприятиях по подготовке подразделений Вооруженных сил Украины;

- деятели культуры по приглашению учреждения культуры вместе с одним лицом, сопровождает каждого из них.

Перечень государств с широким распространением COVID-19 формируется Министерством здравоохранения и пересматривается каждые семь дней.

Лицо, подлежащее самоизоляции в связи с пересечением государственной границы, обязано установить и активировать мобильное приложение "Дий дома". В случае невозможности установления такого мобильного приложения особа подлежит обсервации.

Самоизоляция, обсервация особы в связи с пересечением госграницы (и прибывшей из государства или являющейся гражданином (подданным) страны с широким распространением COVID-19) прекращается в случае получения отрицательного результата тестирования на COVID-19 методом ПЦР, проведенного после пересечения государственной границы.

Кроме того, действующими правилами предусмотрено, что уполномоченные должностные лица Госпогранслужбы отказывают в пропуске в Украину иностранцам и лицам без гражданства без наличия полиса страхования, покрывающий расходы на лечение COVID-19. Такое требование не касается отдельных категорий иностранцев, которые четко определены постановлением Кабмина.