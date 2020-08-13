Лукашенко готовит срочное обращение к народу – СМИ

Президент Беларуси Александр Лукашенко готовит обращение к народу.

"Лукашенко готовит срочное обращение к белорусскому народу", - говорится в сообщении "Коммерсантъ FM" в твиттере со ссылкой на пресс-секретаря президента Наталью Эйсмонт.

В Беларуси с 9 августа проходят акции протеста, столкновения манифестантов с сотрудниками правоохранительных органов. Протестующие не согласны с оглашенными итогами выборов главы государства, на которых, по предварительным данным ЦИК, действующий президент Александр Лукашенко набрал 80,08% голосов, а его политическая противница Светлана Тихановская - 10,9%.

Общее количество задержанных к утру четверга достигло 6,7 тыс. человек. В ходе акций протеста один человек погиб, более 250 пострадавших госпитализированы.

Министерство внутренних дел Беларуси в четверг сообщило, что за время протестных акций пострадали более 100 сотрудников правоохранительных органов.

Следственный комитет Беларуси в свою очередь заявил, что массовые акции протеста в стране происходят не спонтанно, их координируют "специально обученные лица".