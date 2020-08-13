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20:01 13.08.2020

Все семьи, пострадавшие в результате взрыва многоэтажки в Киеве, получили новые квартиры - Зеленский

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Все семьи, пострадавшие в результате взрыва многоэтажки в Киеве, получили новые квартиры - Зеленский

Новое жилье получили все семьи, которые пострадали в результате взрыва в многоэтажном доме в Киеве в конце июня, сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

"К сожалению, мы не можем вернуть родных семьям, потерявшим близких из-за взрыва. Но мы сделали то, что обещали", - цитирует Зеленского пресс-служба Офиса президента в четверг вечером.

По его словам, из-за длительных бюрократических процедур и оформления документов процесс обеспечения новым жильем обычно затягивается во времени, однако сегодня все жители разрушенных взрывом квартир получили новые квартиры.

"Благодарен нашей команде, мы это сделали. Обещали до конца лета - и мы это выполнили. Все получили, наконец, новые квартиры в новых домах", - сказал президент.

По мнению Зеленского, теперь обязанность местной власти - помочь пострадавшим с ремонтом помещений, чтобы обеспечить людям комфортные условия проживания.

Как сообщалось, взрыв в многоэтажке на Позняках в Киеве произошел 21 июня. Были повреждены 40 квартир одного подъезда, разрушены 16 квартир с 4-го по 9-й этаж. Пять человек погибли. Всего в этих 40 квартирах было зарегистрировано 125 жителей.

В конце июня Зеленский вручил сертификаты на первые 12 новых квартир. Квартиры подбирали по принципу метража, который люди потеряли, и количеству комнат. Площадь квартир - от 60 кв. м до 80 кв. м.

 

Теги: #киев #многоэтажка #взрыв #квартиры
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