В Днепре СБУ блокировала деятельность межрегионального конвертцентра с ежемесячным оборотом в 500 млн грн

Сотрудники Службы безопасности Украины в Днепре пресекли деятельность мощного конвертационного центра с общим оборотом почти в полмиллиарда гривень ежемесячно, сообщает пресс-центр СБУ.

"По предварительным данным следствия, организаторы "конверта" проводили незаконные финансовые операции на территории Винницкой, Одесской, Днепропетровской, Полтавской, Черкасской, Кировоградской, Киевской и Запорожской областей. По заказу "клиентов", в том числе представителей государственных предприятий, дельцы переводили средства в наличные для минимизации налоговых платежей и вывода денег в теневой оборот", - говорится в сообщении.

Кроме того, фигуранты оказывали "услуги" по легализации доходов, полученных преступным путем, используя ряд подконтрольных коммерческих структур, в том числе за рубежом. Так, за каждую нелегальную финансовую операцию организаторы схемы получали процент, который зависел от суммы махинации.

Правоохранители во время обысков по месту жительства и в автомобилях фигурантов обнаружили несколько сотен печатей фиктивных предприятий, компьютерную технику, флэш-носители и мобильные телефоны с доказательствами противоправной деятельности, а также более 1 млн грн наличных.

В рамках уголовного производства по ч.4 ст.191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины продолжаются следственные действия для привлечения к ответственности виновных лиц.

Также принимаются меры для наложения арестов на изъятое имущество, блокирование счетов фиктивных структур и возмещения ущерба государству.