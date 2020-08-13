У посольства Беларуси в Киеве прошла акция солидарности с протестующими белорусами

В Киеве у здания посольства Беларуси в четверг вечером состоялась акция солидарности с участниками акций протеста, начавшимися после проведения выборов белорусского президента в минувшее воскресенье.

Как передаёт корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", на акцию у посольства Беларуси собралось около трёх сотен человек. Организатором мероприятия выступила международная правозащитная организация Amnesty International.

Участники акции принесли с собой плакаты с призывами остановить насилие со стороны правоохранителей в отношении протестующих по всей Беларуси, освободить политзаключённых, а также бело-красно-белую символику.

У ворот посольства выстроились несколько участников акции в балаклавах и с самодельными щитами, имитируя белорусский ОМОН.

Люди скандировали: "Жыве Беларусь!" и "Свободу политзаключённым!".

Помимо этого, участники протеста требовали освободить украинских волонтёров из организации "Восток-SOS"Константина Реуцкого и Евгения Васильева, задержанных в четверг в Беларуси.

Здание посольства охраняли военнослужащие Национальной гвардии Украины, правопорядок на акции обеспечивают сотрудники Национальной полиции.

Участники протеста попытались выйти на проезжую часть на улице Коцюбинского у посольства Республики Беларусь, их останавливали правоохранители. После словесной перепалки полицейские перекрыли улицу и позволили участникам акции занять проезжую часть.

Участие в акции приняли также несколько граждан Беларуси из Гомеля и Минска, которые были вынуждены покинуть или не вернуться в страну из Украины после начала протестов.

Около 18.00 четверга акция официально завершилась, но люди не расходятся и, по словам одного из участников, требуют освобождения задержанных в Беларуси граждан Украины.