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16:54 13.08.2020

Тернопольский облсовет запретил игровой бизнес на территории области

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Тернопольский облсовет запретил игровой бизнес на территории области

Депутаты Тернопольского областного совета на очередной сессии приняли решение о запрете игорного бизнеса на территории области, сообщил председатель парторганизации "Батькивщина" Василий Деревляный на своей странице в Facebook.

"11 августа 2020г состоялась очередная сессия Тернопольского областного совета. В повестку дня было включено немало политических вопросов, изменения в бюджет, вопросы жизнедеятельности области и коммунальных предприятий. Фракция "Батькивщина" предложила в повестку дня вопрос запрета игорного бизнеса на территории Тернопольской области. "За" проголосовало 34 депутата - решение принято", - написал Деревляный на своей странице в соцсети Фейсбук в четверг.

Теги: #тернопольская_область #игорный_бизнес #облсовет
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