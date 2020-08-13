Более 60 журналистов задержаны в Беларуси с 9 по 12 августа

В Беларуси за время протестных акций с 9 по 12 августа были задержаны 64 журналиста, сообщила Белорусская ассоциация журналистов (БАЖ).

В четверг БАЖ опубликовала в своем Telegram-канале статистику по задержаниям представителей СМИ.

Так, 9 августа было 24 задержания журналистов, 10 августа - 20 задержаний, 11 августа - 12 задержаний, 12 августа - восемь задержаний.

Кроме того, в БАЖ проинформировали, что в четверг были освобождены журналисты телеканала "Белсат" Иван Муравьев и Сергей Герасимович, которые были задержаны в минувший понедельник.

В Белоруссии задерживаются как представители белорусских СМИ, так и журналисты иностранных государств, России, Украины.

Между тем в среду глава МВД Белоруссии Юрий Караев поручил подчиненным "не трогать" журналистов на массовых акциях протеста.

"Моя принципиальная позиция - журналистов не трогать! Кроме случаев, где они становятся между нарушителями и силами правопорядка", - приводились в официальном сообщении МВД слова Караева.

По информации ведомства, такую установку Караев дал своим подчиненным в среду на рабочем совещании.

БЕЛОРУССКИЕ ГОССМИ ПОКИДАЮТ ИЗВЕСТНЫЕ ЖУРНАЛИСТЫ

Тем временем несколько известных ведущих и журналистов написали заявления об увольнении из государственных СМИ Белоруссии и сообщили об этом на своих страницах в соцсетях. Самые известные из них - ведущий АТН Евгений Перлин, ведущая СТВ Татьяна Бородкина и радиоведущий Александр Шустер.

"Поздравляем страну с "выбором"! Даже сейчас, когда "выбор" уже сделан, я не боюсь, и вы не бойтесь. Не лишайте будущего наших детей!" - написала на своей странице в Facebook экс-ведущая СТВ Бородкина.

Один из самых популярных и ярких ведущих АТН Перлин свое сообщение назвал "Что стало с моей Беларусью?" В нем он отметил, что теперь ни одна из программ, которую он ведет, больше не вызывает у него таких эмоций, как раньше.

"Сейчас ни один из развлекательных проектов не вызывает ту эмоцию, ради которой они задумывались. Я решил, что мой сегодняшний эфир на "Беларусь 1" был последним. На это решение никто не повлиял, я принял его сам", - написал на своей странице Перлин накануне.

Еще один ведущий АТН Сергей Козлович в своем сообщении об увольнении с главного государственного телеканала также написал в соцсетях.

По информации TUT.BY, заявления об уходе написали и работники Первого канала белорусского радио. Это ведущий передачи "Радыёфакт" и других Александр Шустер и ведущая новостей Татьяна Филипченко.

Некоторые СМИ также сообщили об увольнении с телеканала ОНТ ведущей Ольги Богатыревич.

Несколькими днями ранее в своих Instagram новостью об уходе с БТ поделились ведущие "Добрай ранiцы, Беларусь" Вера Каретникова и Андрей Макаенак.