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07:07 13.08.2020

Китай восстановил регулярное авиасообщение с 50 странами мира – чиновник

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Китай восстановил регулярное авиасообщение с 50 странами мира – чиновник

По состоянию на 12 августа текущего года Китай восстановил ранее прерванное из-за пандемии коронавируса регулярное авиасообщение с 50 странами мира, сообщил руководитель отдела обеспечения безопасности Управления гражданской авиации Китая У Шицзинь на брифинге.

По его словам, в настоящее время регулярные пассажирские рейсы выполняют 93 авиакомпании: 74 иностранных и 19 китайских. Они работают на 187 международных маршрутах.

Каждую неделю в Китай и из Китая выполняется 210 авиарейсов.

Теги: #авиаперевозчик #восстановление #китай
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