События

07:03 13.08.2020

В здании Луганской облгосадминистрации на 14 дней вводятся ограничительные меры  по предотвращению распространения COVID-19

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В здании Луганской облгосадминистрации на 14 дней вводятся ограничительные меры  по предотвращению распространения COVID-19

В здании Луганской  областной государственной администрации на 14 дней введены меры по предотвращению распространения COVID-19, сообщает пресс-служба Луганской ОГА.

"В связи с регистрацией случаев заболевания в здании по адресу проспект Центральный, 59, г.. Северодонецк с 12 августа 2020 на 14 календарных дней в облгосадминистрации введены соответствующие меры предосторожности. В частности, это касается проведения массовых мероприятий, совещаний, заседаний коллегиальных и совещательных органов и перевода их в режим телефонных или видеоконференций", - говорится в сообщении, на странице Луганской ОГА в соцсети Фейсбук в среду.

В сообщении отмечается, что сотрудникам ОГА будет проводиться температурный скрининг работников и их опрос о состоянии здоровья в начале и в середине рабочего дня, регулярные дезинфекционные мероприятия и тому подобное.

Кроме того, по возможности, работники будут переведены на удаленный доступ к работе с применением электронных коммуникационных технологий.

Теги: #карантин #украина #лога
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