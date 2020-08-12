Лауреат Нобелевской премии по литературе Светлана Алексиевич призвала к отставке Лукашенко

Лауреат Нобелевской премии по литературе белорусская писательница Светлана Алексиевич призвала к отставке президента Беларуси Александра Лукашенко.

"Хотелось бы повторить то, что так красиво сказала журналист Светлана Калинкина: "Уйди красиво!"... Но не выйдет уже, кровь [пролилась]", - сказала писательница в интервью белорусской службе "Радио Свобода".

На вопрос готова ли она стать посредником между властью и протестующими, Алексиевич ответила: "Если бы я была помоложе и не болела, то, наверное.