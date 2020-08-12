Силовики применили слезоточивый газ против участников акции протеста в микрорайоне Каменная горка в Минске – СМИ

В микрорайоне Каменная Горка в белорусской столице Минске силовики применили слезоточивый газ, люди прячутся по подъездам домов, которые находятся рядом, передает портал TUT.BY

Сообщается, что в Каменной горке сооружены баррикады из лавок и клумб и перекрыто несколько полос на проезжей части на выезд из города.

Возле торгового центра Green City на Каменной горке появился водомет, приехал ОМОН.