События

23:04 12.08.2020

Силовики применили слезоточивый газ против участников акции протеста в микрорайоне Каменная горка в Минске – СМИ

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Силовики применили слезоточивый газ против участников акции протеста в микрорайоне Каменная горка в Минске – СМИ

В микрорайоне Каменная Горка в белорусской столице Минске силовики применили слезоточивый газ, люди прячутся по подъездам домов, которые находятся рядом, передает портал TUT.BY

Сообщается, что в Каменной горке сооружены баррикады из лавок и клумб и перекрыто несколько полос на проезжей части на выезд из города.

Возле торгового центра Green City на Каменной горке появился водомет, приехал ОМОН.

Теги: #ситуация #минск #протесты #беларусь
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