Нам нужны не санкции ЕС, а их признание Тихановской президентом - Цепкало

Для помощи в решении политического противостояния в Республике Беларусь Европейский союз должен не водить санкции против Александра Лукашенко, а признать его оппонента - Светлану Тихановскую новоизбранным президентом страны, заявил в интервью агентству "Интерфакс-Украина" оппозиционный белорусский политик Валерий Цепкало.

"Я думаю, что здесь не санкции нужны, здесь надо просто признать Светлану Тихановскую президентом и все. Не признавать его (Лукашенко - ИФ) в качестве законно избранного (президента - ИФ). Не надо никаких санкций. Тихановская президент и все - никакого Лукашенко, его нет", - сказал Цепкало в интервью агентству .

Он привел в пример подобного разрешения политического кризиса ситуацию в Венесуэле, где параллельно существовал режим Николаса Мадуро и временного президента Хуана Гуайдо, которого поддерживал парламент.

"Абсолютно нормально в Венесуэле сделали и Мадуро поделился властью. Ну двоевластие, да. Здесь тебя (Тихановскую - ИФ) поддерживает народ, там его (Лукашенко - ИФ) поддерживают силовики - давай делиться властью. (…) Он (Лукашенко - ИФ) сам должен сказать: "Я готов уступить в чем-то, готов к переговорам". И переговоры должны вестись не с Лукашенко, а только при посредничестве", - сказал Валерий Цепкало.