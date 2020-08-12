События

20:53 12.08.2020

В Минске выстрелили в сотрудника ГАИ, он ранен – СМИ

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В Минске выстрелили в сотрудника ГАИ, он ранен – СМИ

Неизвестные в Минске ранили из огнестрельного оружия сотрудника белорусской ГАИ, сообщают местные СМИ.

"На проспекте Победителей стреляли в гаишника, он лежит около бордюра окровавленный", - сообщило издание "Наша Нива" вечером в среду.

Издание размещает фотографию, на которой видны два полицейских автомобиля и лежащий на обочине проспекта сотрудник ГАИ, которому оказывают помощь.

Издание отмечает при этом, что "проспект Победителей сегодня был пустынный, демонстранты сюда не добирались". "Это первая страшная провокация сегодняшнего мирного до этого вечера", - говорится в публикации.

Другие СМИ сообщают, что на место уже прибыла карета "Скорой помощи".

В Беларуси три ночи подряд проходили акции протеста и стычки их участников с правоохранительными органами. Протестующие не согласны с оглашенными итогами выборов главы государства, на которых, по предварительным данным ЦИК, Лукашенко набрал 80,08% голосов, а его основной соперник Светлана Тихановская - 10,9%.

Митингующие в центре Минска сооружали баррикады из мусорных баков. Милиция применила против них слезоточивый газ, водометы и светошумовые гранаты. В ходе акций протеста один человек погиб, более 200 человек госпитализированы. За 10-12 августа задержано более 6 тысяч человек, в больницах находятся более 250 пострадавших.

Теги: #ранение #гаи #минск #беларусь
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