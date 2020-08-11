Украина готова быть основным партнером Североатлантического альянса в обеспечении безопасности в Черном море - Стефанишина

В рамках Программы расширенных возможностей НАТО Украина надеется на активизацию совместных усилий для обеспечения безопасности в черноморском регионе, заявила вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина во время встречи с послом Великобритании в Украине Мелиндой Симмонс.

Как сообщает пресс-служба Офиса вице-премьера по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины, Стефанишина и посол Великобритании обсудили также последующие шаги в согласовании положений Соглашения о политическом сотрудничестве, свободной торговле и партнерстве между Украиной и Соединенным Королевством Великобритании и Северной Ирландии; выполнение Годовой национальной программы под эгидой Комиссии Украина-НАТО и усиление сотрудничества в рамках Платформы Украина-НАТО по противодействию гибридной войне.

Помимо прочего, Стефанишина поблагодарила за постоянный рост объемов технической помощи, которую правительство Великобритании предоставляет Украине для поддержки экономических реформ, безопасности, преодоления последствий агрессии РФ на востоке Украины, а также на гуманитарные и образовательные проекты.