В САП называют безосновательным утверждение, что подозрения судьям ОАСК были вручены с нарушениями

Утверждение о вручении подозрений пяти судьям Окружного административного суда Киева с нарушением требований ст. ст.276-278 Уголовно-процессуального кодекса Украины являются безосновательными, заявляют в Специализированной антикоррупционной прокуратуре (САП).

"Окружной административный суд Киева почтовым отправлением вернул подозрения судьям Окружного административного суда Киева, врученные способом, предусмотренным УПК Украины", - говорится в комментарии САП на странице в Фейсбуке.

Так, согласно ч.1 ст.278 УПК Украины письменное уведомление о подозрении вручается в день его составления следователем или прокурором, а в случае невозможности такого вручения - способом, предусмотренным настоящим Кодексом для вручения сообщений.

Также согласно ч.3 ст.111 УПК Украины сообщение в уголовном производстве осуществляется в случаях, предусмотренных настоящим Кодексом, в порядке, предусмотренном главой 11 настоящего Кодекса, за исключением положений о содержании сообщения и последствий неявки лица.

Кроме того, согласно ч.2 ст.135 УК Украины (глава 11 УПК Украины) в случае временного отсутствия лица по месту жительства повестка для передачи ему вручается под расписку взрослому члену семьи лица или другому лицу, которое с ней проживает, жилищно-эксплуатационной организации по месту жительства или администрации по месту его работы.

Также отмечается, что согласно ч.1 ст.136 УПК Украины подтверждением получения лицом повестки о вызове или ознакомления с ее содержанием другим путем является роспись лица о получении повестки, в том числе на почтовом сообщении, видеозапись вручения лицу повестки и т.д.

"Учитывая то, что сообщение о подозрениях судьям ОАСК вручены с соблюдением требований ст. ст.111, 135, 136, 278 УПК Украины, утверждение об их вручении с нарушением требований ст. ст.276-278 УПК Украины безосновательны", - подчеркивают в САП.

В комментарии также отмечается, что УПК Украины не предусмотрено право администрации по месту работы лица подозреваемого возвращать соответствующие повестки или иным образом уклоняться от их вручения лицам, оставлять их без выполнения и тому подобное.

"Учитывая вышеизложенное, подозрения 7 августа возвращены почтовым отправлением руководителю аппарата ОАСК", - сказано в сообщении.

Ранее Окружной административный суд Киева (ОАСК) заявил, что вернул в Офис Генерального прокурора не врученные по процедуре подозрения пяти судьям этого суда.

"Окружной административный суд города Киева вернул в Офис Генерального прокурора не врученные уведомления о подозрениях судьям Окружного административного суда города Киева Вовку, Погрибниченку, Огурцову, Качуру и Келеберде в уголовном производстве… от 25.02.2014 года, которые были оставлены прокурорами просто на стуле в коридоре суда в нерабочее время", - говорится в сообщении суда, размещенном на официальном сайте.

Как сообщалось, решение Печерского райсуда Киева о передаче "дела ОАСК" было принято 4 августа. В НАБУ заявили, что готовят жалобу на следственного судью Печерского райсуда Киева в Высший совет правосудия, а САП обжалует его решение в Высшем антикоррупционном суде. В НАБУ считают, что приняв такое решение, суд вышел за пределы своих полномочий.

Главе ОАСК инкриминируется ч.3 ст.27, ст.351-2 (организация препятствование деятельности ВСП, ВККСУ), ч.3 ст.27 ч.2 ст.375 (организация вынесения судьей заведомо неправосудного приговора, решения, определения или постановления), ч.2 ст.376 (вмешательство в деятельность судебных органов) Уголовного кодекса Украины. Его заместителю инкриминируется ч.5 ст.27, ст.351-2 (пособничество в препятствовании деятельности ВСП, ВККСУ, ч.2 ст.376 УК, остальным судьям ОАСК - ст.351-2, ч.2 ст.375 УК, судье Суворовского районного суда г.Одессы - ст.351-2, ч.2 ст.375 УК.

По версии следствия, преступная организация принимала заказные решения в собственных интересах, а также в интересах политических и бизнес кругов.

"В частности, для этого глава ОАСК использовал схему по подаче искусственных административных исков от подставных общественных организаций или лиц к своему же суду с последующим их рассмотрением с предопределенным результатом", - сообщается на странице САП в Facebook.

Позже НАБУ обнародовало видеосюжет, в котором идет речь, в частности, о пяти эпизодах задокументированной противоправной деятельности судей ОАСК и других судов.

21 июля был обнародован ещё один сюжет, в который вошли материалы о намеренном препятствовании главой ОАСК проведению конкурса на должность главы ГСА.