События

13:28 11.08.2020

В Николаевской области местный житель угнал грузовик с 30 бочками меда

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В Николаевской области местный житель угнал грузовик с 30 бочками меда

В Николаевской области полиция задержала 19-летнего местного жителя, который угнал грузовик, загруженный бочками с медом.

"Вечером 10 августа в полицию поступило сообщение от 36-летнего жителя одного из сел Братского района, о том, что вблизи пасеки неизвестные завладели его автомобилем DAF, груженный 30 бочками с медом. Отрабатывая прилегающую территорию, полицейские заметили разыскиваемое транспортное средство на окраине села. Грузовик съехал с проезжей части и наклонился, вследствие чего из прицепа выпала половина бочек", - сообщает пресс-служба полиции области.

Правоохранители установили, что злоумышленник – 19-летний местный житель. Он сказал, что увидел открытый автомобиль и решил покататься, но не справился с управлением, съехал с дороги и сбежал.

По факту начато уголовное производство по ч. 1 ст. 289 (незаконное завладение транспортным средством, которое причинило большой материальный ущерб) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа от одной тысячи до тысячи двухсот необлагаемых налогом минимумов доходов граждан или ограничение свободы на срок от трех до пяти лет, или лишение свободы на тот же срок.

Злоумышленник был задержан. В ближайшее время будет решаться вопрос о подозрении. Следствие продолжается.

Теги: #мед #полиция #угон
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