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10:44 11.08.2020

Замглавы фракции "Слуга народа" подтвердила вероятность созыва Зеленским внеочередной сессии Рады 25 августа

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Замглавы фракции "Слуга народа" подтвердила вероятность созыва Зеленским внеочередной сессии Рады 25 августа

Заместитель главы фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук подтвердила, что 25 августа может состояться внеочередная сессия Верховной Рады, скорее всего, по инициативе президента.

"Мы уже предупредили народных депутатов, что 25 августа может состояться, и скорее всего состоится, внеочередная сессия парламента с основным вопросом – голосование за законопроект, который позволит увеличить минимальную заработную плату до 5 тыс грн с 1 сентября. Это необходимо принять еще в августе, и поэтому нужна внеочередная сессия", - сказала Кравчук агентству "Интерфакс-Украина" во вторник.

Народный депутат предположила, что инициировать внеочередную сессию будет глава государства Владимир Зеленский, поскольку законопроект о повышении минимальной заработной платы является президентским.

Ранее о том, что Верховная Рада может собраться на внеочередную сессию 25 августа, чтобы принять, в частности, законопроект об увеличении минимальной заработной платы в Украине до 5 тыс грн, сообщил глава парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев.

Теги: #верховная_рада #слуга_народа
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