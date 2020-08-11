Чиновница Купянского горсовета подозревается в хищении бюджетных денег, предназначавшихся к отопительному сезону 2019-2020 годов

Руководительница управления Купянского горсовета Харьковской области подозревается в хищении денег местного бюджета, которые были дополнительно выделены облгосадминистрацией как целевая помощь на подготовку к отопительному сезону 2019-2020 годов.

"Чиновница утвердила сметную документацию на техническое переоснащение отопительной котельной города с заведомо завышенной стоимости оборудования. Инициированные СБУ товароведческая и судебно-экономическая экспертизы показали, что в результате этих злоупотреблений областному бюджету был нанесен ущерб более чем 400 тыс.грн", - написал на своей странице в Facebook начальник пресс-центра УСБУ в Харьковской области Владислав Абдула.

Сейчас чиновнице сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 191 (растрата имущества путем злоупотребления служебным положением, совершенное в крупных размерах) Уголовного кодекса Украины.

Документирование противоправной деятельности сотрудники спецслужбы проводили совместно со следователями ГУ Нацполиции в Харьковской области под процессуальным руководством Купянского отдела Изюмской местной прокуратуры.