В США выявлено уже более 5 млн случаев заражения COVID-19

В США за время пандемии зарегистрировано уже более 5 млн случаев заражения коронавирусом, свидетельствуют данные Университета Джонса Хопкинса, отслеживающего ситуацию по COVID-19.

Согласно этим данным, около 163 тыс. заболевших в стране скончались. Еще более 2,6 млн человек уже завершили курс лечения.

Отмечается, что за минувшие сутки в США выявлено 13,6 тыс. новых случаев коронавируса.

США по-прежнему занимают первую строчку в списке стран по числу выявленных случаев, а также по летальным исходам впоследствии заражения коронавирусом.