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15:49 10.08.2020

Приостанавливается сезонный пропуск жителей приграничья для сбора дикоросов в беларуском заказнике "Ольманские болота"

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Приостанавливается сезонный пропуск жителей приграничья для сбора дикоросов в беларуском заказнике "Ольманские болота"

Действующие в Ривненской области временные места упрощенного пересечения госграницы Украины с Беларусью "Познань", "Березовое" и "Дроздынь", где организован сезонный пропуск граждан Украины на территорию беларуского республиканского ландшафтного заказника "Ольманские болота" для сбора дикоросов, приостанавливают работу до конца августа.

"В соответствии с двусторонней договоренностью, сегодня в 22.00 по 30 августа временно приостанавливается пропуск жителей приграничных районов для сбора дикоросов", - говорится в обнародованном пресс-службой Госпогранслужбой Украины в понедельник сообщении.

При этом в украинском погранведомстве напомнили, что пропуск граждан Украины осуществлялся с 1 июля на участке отдела пограничной службы "Березовое" Житомирского отряда, где воспользовались упрощенным пересечением границы более 1,8 тыс. человек.

"Заметим, что начиная с 7 часов 30 августа запланировано возобновление совершения пропускных операций в местах упрощенного пропуска "Познань", "Березовое" и "Дроздынь" жителей приграничья при наличии паспорта, пропуска, выданного органами пограничной службы Республики Беларусь на право нахождения в пограничной зоне, и именной квитанции об оплате за посещение ландшафтного заповедника "Ольманськие болота". Пересечение границы будет осуществляться только в пешем порядке или на велосипедах", - добавили в Госпогранслужбе Украины.

Теги: #госпогранслужба #ягоды #беларусь
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