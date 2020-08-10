В Украине 10 августа ожидается ухудшение погоды – ГСЧС

В Киеве и Киевской области, западных, северных и центральных областях Украины 10 августа ожидается значительное ухудшение погодных условий, сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

"По данным Укргидрометцентра, 10 августа утром и днем гроза по Киеву и Киевской области (I уровень опасности). Также 10 августа ожидается гроза утром и днем в западных, северных и большинстве центральных областей Украины", - говорится в сообщении, на официальном сайте ГСЧС в понедельник утром.