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08:15 10.08.2020

В Украине 10 августа ожидается ухудшение погоды – ГСЧС

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В Украине 10 августа ожидается ухудшение погоды – ГСЧС

В Киеве и Киевской области, западных, северных и центральных областях Украины 10 августа ожидается значительное ухудшение погодных условий, сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

"По данным Укргидрометцентра, 10 августа утром и днем гроза по Киеву и Киевской области (I уровень опасности). Также 10 августа ожидается гроза утром и днем в западных, северных и большинстве центральных областей Украины", - говорится в сообщении, на официальном сайте ГСЧС в понедельник утром.

 

Теги: #погода #украина #ухудшение
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