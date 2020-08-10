Российские наемники совершили 2 обстрела позиций украинских военных на Донбассе, украинские военнослужащие не пострадали – штаб ООС

За минувшие сутки российские наемники совершили 2 обстрела позиций украинских военных на Донбассе, украинские военнослужащие не пострадали, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

"2 враждебные провокации из стрелкового оружия зафиксировано у Новозвановки и Марьинки. Неприцельные выстрелы не несли угрозы жизни и здоровью, поэтому наши воины огонь в ответ не открывали…Среди личного состава Объединенных сил боевых потерь и ранений нет", - говорится в сообщении, на официальной странице штаба ООС в соцсети Фейсбук в понедельник утром.

В штабе ООС отметили, что вблизи временно оккупированного населенного пункта Трудовое противник осуществлял инженерное оборудование позиций в сторону подразделений ООС.

Крое того, на Приазовье, зафиксирован пролет БПЛА российского производства типа "Орлан-10" с пересечением линии разграничения.

"Наши средства радиоэлектронной борьбы немедленно подавили беспилотник противника, что сделало невозможным его дальнейшее использование", – рассказали в штабе ООС.

"С начала текущих суток, 10 августа, на всех участках ответственности украинских подразделений обстрелов со стороны вооруженных формирований РФ не зафиксировано. Пятнадцатые сутки подряд, с тех пор провозглашен режим прекращения огня среди украинских защитников боевых потерь и ранений нет", - подытожили в штабе ООС.