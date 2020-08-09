Лукашенко лидирует по результатам голосования на закрытых участках в пяти регионах, у него 82% - глава ЦИК

Действующий президент Беларуси Александр Лукашенко по итогам данных, предоставленным в ЦИК с закрытых участков в пяти из семи регионов, набирает на текущих выборах 82%, сообщила председатель Центризбиркома Лидия Ермошина в эфире телеканала "Беларусь-1".

"Нам отчитались пока не все регионы. (...) Пять из семи смогли представить сведения (...). По этим данным, лидирует Александр Лукашенко. Ему по результатам голосования отдали предпочтение 82% избирателей", - сказала Ермошина.

У Светланы Тихановской "где-то около 5%" по закрытым участкам, уточнила она.