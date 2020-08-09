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20:59 09.08.2020

В Польше снизилось число заболевших COVID-19 за сутки – worldometers

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В Польше снизилось число заболевших COVID-19 за сутки – worldometers

В Польше в воскресенье зафиксировано снижение количества случаев инфицирования COVID-19 за сутки после антирекорда накануне: подтверждены 624 новых случая инфицирования, умерли 7 человек из числа ранее заболевших, а выздоровели 288 человека, сообщается на портале worldometers.info.

Сутками ранее, 8 августа, был зафиксирован антирекорд – 843 новых случаев инфицирования; 7 августа был предыдущий антирекорд - 809 заболевших; 6 августа в стране были подтверждены 726 новых случаев инфицирования.

В настоящее время активных больных в Польше 13 293, что на 329 больше, чем днем ранее.

Всего с начала пандемии в Польше зафиксирован 51 791 случай инфицирования, умерли 1 807 человек, выздоровел 36 691 человек, днем ранее было 36 403 поправившихся.

 

 

Теги: #коронавирус #польша
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