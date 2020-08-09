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13:18 09.08.2020

Информация о подозрительном предмете на ул.Кирпы в Киеве не подтвердилась

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Информация о подозрительном предмете на ул.Кирпы в Киеве не подтвердилась

Патрульная полиция Киева сняла ограничение на движение по ул.Кирпы после проверки взрывотехниками информации о подозрительном предмете.

"Информация не подтвердилась. Движение восстановлено", - говорится в сообщении, обнародованном на странице Патрульной полиции Киева в соцсети Фейсбук около 12.20 воскресенья.

Ранее в Патрульной полиции сообщали, что в воскресенье около 12.00 к правоохранителям Киева поступило сообщение о подозрительном предмете на ул.Кирпы. "Патрульные, прибывшие на место происшествия, ограничили движение на улице Кирпы, от улицы Липкивского до Воздухофлотского проспекта. На месте происшествия работают взрывотехники", - сообщалось на странице полиции в соцсети Фейсбук.

Теги: #киев #полиция
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