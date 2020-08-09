Жители Беларуси в день выборов президента жалуются на проблемы с интернетом

В Беларуси в основной день выборов президента республики пользователи жалуются на проблемы с доступом к интернету.

С утра воскресенья в социальных сетях пользователи сообщают, что мессенджеры, в частности Telegram, работают с перебоями, затруднен доступ к YouTube, некоторые сайты не открываются, в том числе сайт независимого наблюдения Zubr.in. Также с перебоями работают популярные VPN-сервисы. Как отмечают пользователи, проблемы наблюдаются как у тех, кто пользуется стационарным, так и мобильным интернетом.

Кроме того, отдельные торговые точки вывешивают объявления, что из-за технических сбоев могут не работать терминалы.

В "Белтелекоме" (крупнейший интернет-оператор) заявили, что наблюдается "проблема с внешними каналами, большая нагрузка". О конкретных сроках решения проблем не сообщают и приносят извинения за доставленные неудобства.

Сообщения о проблемах с интернетом поступают из разных регионов страны.

Для многих пользователей интернета отсутствует возможность зайти на сайты госучреждений, министерств и ведомств, государственного агентства "БелТА", а также на сайт президента Беларуси.

9 августа - основной день голосования на выборах главы белорусского государства.