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09:21 09.08.2020

В Украине заболели за сутки COVID-19 1199 человек, 18 – скончались и 317 – выздоровели, а число больных превысило 35тыс.

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В Украине заболели за сутки COVID-19 1199 человек, 18 – скончались и 317 – выздоровели, а число больных превысило 35тыс.

В Украине несколько снизилось в сравнении с предыдущими днями количество выявленных случаев заболевания коронавирусной болезнью COVID-19: на утро воскресенья за минувшие сутки выявлено 1 199 инфицированных, 18 ранее заболевших умерли, 317 человек выздоровели, сообщает сайт Системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса Совета национальной безопасности и обороны (СНБО).

До этого в стране шесть дней подряд число новых выявленных случаев заражения коронавирусом росло, при этом 4 последних дня зафиксированы антирекорды по количеству новых случаев. Так, 8 августа выявлено 1 489 инфицированных; 7 августа было 1 453 инфицированных, 6 августа – 1 318 заболевших, 5 августа – был 1 271 новый заразившийся за сутки.

По данным СНБО, количество инфицированных нарастающим итогом с начала пандемии составило на утро воскресенья 80 949 человек, выздоровевших – 43 972, умерли с начала пандемии от COVID-19 1 897 человек. Сейчас в Украине COVID-19 болеет 35 080 человек, что на 864 больше, чем днем ранее.

Наибольшее число выявленных случаев COVID-19 за минувшие сутки зафиксировано во Львовской области (125), Ивано-Франковской области (124), Харьковской области (123), Киеве (120) и Черновицкой области (104).

Теги: #коронавирус #украина
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