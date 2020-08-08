В Румынии снова более 1300 заболевших COVID-19 за сутки, общее количество превысило 60,5 тысяч

В Румынии в субботу подтверждены 1 350 новых случаев инфицирования COVID-19 за сутки, умерли 43 человека из числа ранее заболевших, а выздоровели 583 человека, сообщается на портале worldometers.info.

Днем ранее был зафиксирован антирекорд за все время пандемии - 1 378 новых случаев. Умерли 50 человек, а выздоровели 297 человек

Большое количество заражений коронавирусом за сутки в Румынии фиксируется несколько дней подряд: 6 августа в стране были подтверждены 1 345 новых случаев инфицирования, умерли 45 человек из числа ранее заболевших, а выздоровели 408 человек; 5 августа были подтверждены 1 309 новых случаев инфицирования COVID-19 за сутки, выздоровели 578, умерли 41 человек.

В настоящее время активных больных в Румынии 28 092, что на 724 больше, чем днем ранее.

Всего с начала пандемии в Румынии зафиксированы 60 623 случая инфицирования, умерли 2 659 человек, выздоровели 29 872 человека.