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20:48 07.08.2020

СБУ разоблачила масштабное хищение бюджетных средств, предназначенных для соцвыплат участникам боевых действий

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СБУ разоблачила масштабное хищение бюджетных средств, предназначенных для соцвыплат участникам боевых действий

Служба безопасности Украины блокировала масштабное хищение бюджетных средств, предназначенных для социальных выплат участникам боевых действий, убытки государства из-за незаконного назначения помощи составляют почти 7 млн грн.

"По данным следствия, к махинации с государственными средствами причастны должностные лица лечебных заведений и социальных учреждений столицы, а также Киевской и Тернопольской областей. Фигуранты способствовали необоснованному оформлению инвалидности атовцам и присваивали предусмотренные законом выплаты", - сообщает пресс-центр СБУ в пятницу.

Так, правоохранители задокументировали 17 эпизодов, связанных с назначением неправомерных выплат в 2018-2019 годах.

Во время обысков по месту жительства фигурантов дела правоохранители изъяли документы лиц, на которых злоумышленники планировали оформить государственную помощь, и большое количество банковских карточек.

"В случае продолжения махинации, участникам группы удалось завладеть бы еще более 6 млн грн из государственного бюджета", - добавили в ведомстве.

Сейчас четырем фигурантам объявлено о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч.4 ст.190 (мошенничество, совершенное в особо крупных размерах) и ч.2 ст.15 ч.4 ст.190 (законченное покушение на мошенничество, совершенное в особо крупных размерах) Уголовного кодекса Украины.

Следствие продолжается.

Теги: #соцвыплаты #тернопольская
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