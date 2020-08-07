События

20:15 07.08.2020

Число погибших при жесткой посадке самолета на юге Индии возросло до 14 человек, более 120 человек ранены

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Не менее 14 человек погибли, 123 получили травмы в пятницу в результате жесткой посадки самолета авиакомпании Air India на юге Индии, сообщает индийская пресса.

15 человек получили серьезные травмы.

Лайнер авиакомпании Air India, следовавший рейсом Дубай-Кожикоде (штате Керала), в пятницу при приземлении выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы и развалился на несколько фрагментов. Особенно пострадала кабина пилотов.

На борту самолета находились около 200 пассажиров и членов экипажа.

Чрезвычайное происшествие случилось после дождя на скользкой взлетно-посадочной полосе. Многих пассажиров спасло то, что самолет не загорелся.

Аэропорт в настоящее время закрыт. На месте происшествия работают медики и спасатели.

Теги: #рост #жертвы #авиалайнер #индия
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