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18:18 07.08.2020

"Укрзализныця" возобновляет курсирование еще 14 пригородных поездов

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"Укрзализныця" возобновляет курсирование еще 14 пригородных поездов

 АО "Укрзализныця" (УЗ) возобновляет курсирование еще 14 пригородных поездов по территории обслуживания Южной, Одесской и Донецкой железных дорог.

Как сообщила пресс-служба компании в пятницу, в частности, по региональному филиалу "Южная железная дорога" с 7 августа возобновляют курсирование такие ежедневные пригородные поезда: №6677 Харьков-Пассажирский – Зачепиловка (18:40-21:44), №6678 Зачепиловка – Харьков-Пассажирский (06:09-09:29).

По региональному филиалу "Одесская железная дорога" с 7 августа возобновляют курсирование пригородные поезда: №6632 Гайворон – Винница (00:58-06:25 по понедельникам, средам, пятницам и воскресеньям); №6631 Винница – Гайворон (18:20-23:47 по понедельникам, средам, пятницам и воскресеньям). А с 10 августа возобновляют курсирование такие ежедневные поезда: №6704 Херсон – Снигиревка (20:20-21:25), №6703 Снигиревка – Херсон (22:30-23:50).

По региональному филиалу "Донецкая железная дорога" с 10 августа возобновляют курсирования такие ежедневные пригородные поезда: №6502 Попасная – Северск (03:44-05:24), №6501 Северск – Попасная (06:40-08:20), №6504 Попасная – Северск (13:00-14:40), №6503 Северск – Попасная (15:40-17:20), №6955 Волноваха – Камыш-Заря (07:22-09:54), №6956 Камыш-Заря – Волноваха (12:48-15:24), №6957 Волноваха – Камыш-Заря (18:54-21:11), №6958 Камыш-Заря – Волноваха (02:50-05:10).

При этом УЗ отмечает, что во время поездки обязательным является использование пассажирами и железнодорожниками средств индивидуальной защиты. В случае выявления нарушений железнодорожники будут вынуждены вызвать работников Национальной полиции Украины.

Теги: #укрзализныця #поезда
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