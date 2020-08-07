Из-за сбоя в работе приложения "Дий вдома" не осуществляется пропуск лиц через КПВВ "Станица Луганская" и "Новотроицкое" - Донбасс SOS

В связи со сбоями в работе приложения "Дий вдома" на Донбассе не осуществляется пропуск лиц через контрольные пункты въезда-выезда "Станица Луганская" и "Новотроицкое", сообщает общественная организация "Донбасс SOS".

"На нашу горячую линию поступают сообщения, что в связи с проблемами в работе приложения "Дий вдома" пропуск на подконтрольную Украине территорию через КПВВ "Станица Луганская" и КПВВ "Новотроицкое" не производится. Сейчас на линии разграничения ждут пересечения несколько сотен человек", - говорится в сообщении организации на странице в Фейсбуке.

В свою очередь Восточное региональное Управление Государственной пограничной службы Украины заявило, что "ограничения со стороны Объединенных сил для пересечения линии разграничения гражданами на КПВВ нет".

Также "Донбасс SOS" подчеркивает, что командующий ООС не наделен полномочиями на установление каких-либо ограничений прав физических и юридических лиц и возложение на них дополнительных обязанностей, связанных с профилактическими или противоэпидемические мероприятиями.