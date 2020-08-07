В Киеве вывозили медотходы из инфекционных отделений на свалку, директору предприятия сообщено о подозрении

Коммерческому директору компании, специализирующейся на утилизации отходов, выдвинуто подозрение в нарушении санитарных норм после того, как было зафиксировано, что один из автомобилей вывез медицинские отходы, которые должны были быть утилизированы, на полигон твердых бытовых отходов под Киевом.

Как сообщается на сайте Офиса генпрокурора в пятницу, действия директора компании квалифицированы по ч.1 ст.325 Уголовного кодекса Украины (нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных заболеваний, которые заведомо могли повлечь распространение этих заболеваний).

"По данным следствия, компания, которая специализируется на утилизации опасных отходов, в том числе медицинских и биологических, вместо утилизации таких отходов в специально отведенных для этого местах путем сжигания, вывозила их в стихийные свалки и обычные полигоны твердых бытовых отходов в Киевской области. Среди медицинских отходов - шприцы, медицинские маски, халаты и прочие отходы медицинских учреждений г.Киева, в том числе из инфекционных отделений. Правоохранителями задокументирован факт вывоза указанных отходов грузовым автомобилем на один из таких полигонов в Киевской области", - говорится в сообщении.

В настоящее время ведется следствие, препринимаются меры по установлению всех обстоятельств совершенного преступления и привлечения виновных лиц к ответственности.