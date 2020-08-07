События

12:37 07.08.2020

В Киеве за сутки коронавирус выявили у 186 жителей, 26 выздоровели – Кличко

1 мин читать
В Киеве за сутки коронавирус выявили у 186 жителей, 26 выздоровели – Кличко

За минувшие сутки в Киеве подтвердили 186 новых случаев на COVID-19, сообщил городской голова столицы Виталий Кличко.

"На этой неделе количество больных коронавирусом в Киеве растет каждый день. 186 выявленных случаев - только за прошедшие сутки. 11 из них - у детей. На сегодня в столице уже 9178 подтвержденных случаев заболевания COVID-19", - сказал Кличко на онлайн пресс-конференции в пятницу.

Среди заболевших 94 женщины в возрасте от 19 до 84 лет, 81 мужчина в возрасте от 19 до 70 лет, 7 девочек от 2 до 16 лет и четыре мальчика от одного года до 13.

В больницы госпитализированы 20 пациентов, остальные – на самоизоляции под контролем врачей.

Выздоровели за сутки 26 человек. Всего коронавирус преодолели 3163 жителя Киева.

Больше всего случаев заболевания обнаружили в Дарницком районе – 47. В Деснянском районе – 30, в Святошинском – 20 случаев.

Теги: #киев #коронавирус #кличко
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

12:17 07.08.2020
Вспышка заболевания COVID-19 зафиксирована на предприятии "Киевхлеб" – 37 инфицированных, цех-пекарню закрыли на карантин - Кличко

Вспышка заболевания COVID-19 зафиксирована на предприятии "Киевхлеб" – 37 инфицированных, цех-пекарню закрыли на карантин - Кличко

11:10 07.08.2020
В ВСУ за сутки Covid-19 заболели 29 человек, 7 выздоровели

В ВСУ за сутки Covid-19 заболели 29 человек, 7 выздоровели

09:37 07.08.2020
Количество больных COVID-19 незначительно снизилось лишь в 4 областях Украины, в остальных – увеличилось

Количество больных COVID-19 незначительно снизилось лишь в 4 областях Украины, в остальных – увеличилось

09:31 07.08.2020
В суд передано дело организаторов сети борделей с годовым оборотом более 115 млн грн

В суд передано дело организаторов сети борделей с годовым оборотом более 115 млн грн

09:11 07.08.2020
В Украине продолжается рост заболеваемости COVID-19: 1453 человек заболели за минувшие сутки

В Украине продолжается рост заболеваемости COVID-19: 1453 человек заболели за минувшие сутки

08:37 07.08.2020
Число смертельных исходов от коронавируса в Мексике превысило 50 тысяч

Число смертельных исходов от коронавируса в Мексике превысило 50 тысяч

08:28 07.08.2020
В Киеве в ДТП погибло 3 человека, еще трое пострадавших госпитализированы

В Киеве в ДТП погибло 3 человека, еще трое пострадавших госпитализированы

05:02 07.08.2020
Число инфицированных COVID-19 в мире превысило 19 млн

Число инфицированных COVID-19 в мире превысило 19 млн

19:01 06.08.2020
Местные власти должны взять ответственность за соблюдение противоковидных мер на аттракционах в курортных городах – эксперт

Местные власти должны взять ответственность за соблюдение противоковидных мер на аттракционах в курортных городах – эксперт

18:34 06.08.2020
Глава парламентского комитета по финансам и налогам Гетманцев выздоровел после COVID-19

Глава парламентского комитета по финансам и налогам Гетманцев выздоровел после COVID-19

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Документальный фильм о Донбассе "Лай собак вдалеке" номинировали на премию Эмми 2020

Зеленский: режим тишины соблюдается, моральный дух военных высок

Семьи "Небесной Сотни" выступили против назначения Татарова заместителем главы Офиса президента

Вспышка заболевания COVID-19 зафиксирована на предприятии "Киевхлеб" – 37 инфицированных, цех-пекарню закрыли на карантин - Кличко

Администрация морпорта "Пивденный" сообщает о хранении в порту 9,6 тыс. тонн аммиачной селитры и заявляет о ее безопасности

ПОСЛЕДНЕЕ

Документальный фильм о Донбассе "Лай собак вдалеке" номинировали на премию Эмми 2020

Зеленский: режим тишины соблюдается, моральный дух военных высок

"Укрзализныця" разработала программу повышения безопасности перевозок в пассажирских поездах

Семьи "Небесной Сотни" выступили против назначения Татарова заместителем главы Офиса президента

В выходные дни жара немного спадет, кроме южной части Украины, небольшие дожди пройдут только на западе страны

Российская певица Глюкоза получила трехлетний запрет на въезд в Украину из-за посещения оккупированного Крыма

Администрация морпорта "Пивденный" сообщает о хранении в порту 9,6 тыс. тонн аммиачной селитры и заявляет о ее безопасности

SpaceX успешно вывела на орбиту еще 57 интернет-спутников Starlink, довела группировку до 595 аппаратов

СБУ заявила о непричастности к обыскам у бизнес-партнеров и родственников Корбана

В Харькове всю ночь тушили пожар в швейном цеху

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА