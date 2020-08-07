В Киеве за сутки коронавирус выявили у 186 жителей, 26 выздоровели – Кличко

За минувшие сутки в Киеве подтвердили 186 новых случаев на COVID-19, сообщил городской голова столицы Виталий Кличко.

"На этой неделе количество больных коронавирусом в Киеве растет каждый день. 186 выявленных случаев - только за прошедшие сутки. 11 из них - у детей. На сегодня в столице уже 9178 подтвержденных случаев заболевания COVID-19", - сказал Кличко на онлайн пресс-конференции в пятницу.

Среди заболевших 94 женщины в возрасте от 19 до 84 лет, 81 мужчина в возрасте от 19 до 70 лет, 7 девочек от 2 до 16 лет и четыре мальчика от одного года до 13.

В больницы госпитализированы 20 пациентов, остальные – на самоизоляции под контролем врачей.

Выздоровели за сутки 26 человек. Всего коронавирус преодолели 3163 жителя Киева.

Больше всего случаев заболевания обнаружили в Дарницком районе – 47. В Деснянском районе – 30, в Святошинском – 20 случаев.