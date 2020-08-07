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09:31 07.08.2020

В суд передано дело организаторов сети борделей с годовым оборотом более 115 млн грн

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В суд передано дело организаторов сети борделей с годовым оборотом более 115 млн грн

Киевская местная прокуратура №9 передала в суд обвинительный акт по делу преступной группы, организовавшей в столице сеть борделей с годовым оборотом более 115 млн грн.

"Установлено, что группа лиц наладила на территории столицы разветвленную сеть учреждений по оказанию услуг сексуального характера. Стоимость услуг в указанных заведениях составляла от 600 до 5 тыс. грн в час. В целях конспирации незаконный бизнес действовал под видом массажного салона, через который отмывались полученные преступным путем средства", - сообщает пресс-служба прокуратуры Киева.

По итогам расследования организатору и 6 участникам группы было сообщено о подозрении по за ч. 2 ст. 302, ч. 3 ст. 303 та ч. 2 ст. 209 (создание или содержание мест разврата, сутенерство или вовлечение лица в занятие проституцией, легализация доходов, полученных преступным путем) Уголовного кодекса Украины.

С целью дальнейшей специальной конфискации в доход государства был наложен арест на 92 банковских счета и имущество организатора – 2 земельных участка с домом гостиничного типа в курортной зоне Яремче, 3 квартиры в Киеве, квартира в Львове, частный дом в Днепропетровской области и автомобиль.

Фигурантам дела грозит до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Теги: #бордель #обвинение #прокуратура
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