В Киеве в ДТП погибло 3 человека, еще трое пострадавших госпитализированы

Три человека погибло, еще трое травмировались в результате ДТП на Столичном шоссе в Киеве в четверг 6 августа, сообщили в Госслужбе Украины по чрезвычайным ситуациям.

"6 августа в 16.36 в Голосеевском районе на Столичном шоссе в результате столкновения 2 легковых автомобилей погибли 3 человека и пострадало 3 человека", – сообщила пресс-служба ведомства на своем сайте в пятницу утром.

В ГСЧС отметили, что для деблокации тел привлекалось 15 человек и 3 единицы техники.