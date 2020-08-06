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17:03 06.08.2020

Зеленский отметил ответственность и социальную культуру Донбасса на примере соблюдения жителями Бахмута масочного режима

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Зеленский отметил ответственность и социальную культуру Донбасса на примере соблюдения жителями Бахмута масочного режима

Президент Украины Владимир Зеленский отметил ответственность и социальную культуру жителей Донецкой области после того, как увидел надлежащее соблюдение масочного режима жителями Бахмута.

"Купил кофе и сладости в Бахмуте в Донецкой области. В поездках нужно подзаряжаться. Особенно – улыбками наших искренних людей. Что особо хочу подчеркнуть. Это очень важно, на мой взгляд. Понятно, что я заехал в первую продуктовую лавку, которую увидел. Без какой-либо предварительной подготовки. И знаете что? Местные жители здесь ходят в масках – без предупреждений и напоминаний. Практически все. Потому что все прекрасно понимают и берегут себя. Снимали их только, чтобы сфотографироваться. А так везде видно, что люди понимают опасность, порожденный коронавирусной пандемией", - написал он на своей странице в Facebook в четверг во время поездки в Донецкую область.

По мнению Зеленского, это свидетельствует о большой ответственности и социальной культуре Донетчины. "Благодарен за это каждому украинцу. И еще. Только исчезает "политическая подоплека" для спекуляций, сразу все становится на свои места. Поэтому я спокоен за наше очень взрослое и зрелое общество", - отметил президент.

Теги: #донецкая_область #карантин #зеленский
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