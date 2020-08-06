События

12:00 06.08.2020

Власти Украины прорабатывают вопрос предоставления гуманитарной помощи Ливану - Кулеба

1 мин читать
Власти Украины прорабатывают вопрос предоставления гуманитарной помощи Ливану - Кулеба

Министерство иностранных дел Украины координирует работу украинских органов государственной власти по предоставлению Ливану гуманитарной помощи, заявил глава МИД Дмитрий Кулеба.

"Еще вчера Украина выразила готовность предоставить гуманитарную помощь Ливану, мы проинформировали об этом ливанскую сторону, получили запрос от Ливана касательного того, что именно им сейчас необходимо. Сейчас Министерство иностранных дел непосредственно координирует внутри украинской системы власти этот вопрос с целью предоставления гуманитарной помощи нашим ливанским коллегам. Страна оказалась в большой беде и Украина чем сможет, тем ей поможет", - сказал Кулеба на брифинге в четверг.

Мощные взрывы прогремела 4 августа в портовой зоне ливанской столицы Бейрута. Взрывной волной разрушено огромное количество зданий, выбиты стекла и двери. Повреждено здание международного аэропорта. Взрывную волну ощутили даже на Кипре.

Сообщается о более 130 погибших и около 5 тыс. пострадавших в результате бедствия. 300 тыс. горожан остались без крова, ущерб от взрыва оценивается минимум в $3 млрд.

Власти Ливана заявили, что причиной мощных взрывов в портовой зоне Бейрута стали 2750 тонн хранившейся на складе аммиачной селитры, конфискованной таможенными службами шесть лет назад.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль на заседании Кабмина 5 августа, заявил, что Киев готов предоставить Ливану помощь в связи со взрывом в Бейруте, в том числе направить спасателей.

Теги: #украина #ливан #мид
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

13:12 06.08.2020
Красный Крест видит угрозу прекращения поставок товаров в Ливан из-за взрыва в порту Бейрута

Красный Крест видит угрозу прекращения поставок товаров в Ливан из-за взрыва в порту Бейрута

13:01 06.08.2020
Украина готова наращивать экспорт электроэнергии в Молдову -

Украина готова наращивать экспорт электроэнергии в Молдову -

12:36 06.08.2020
Ливанская армия разбирает завалы в порту Бейрута

Ливанская армия разбирает завалы в порту Бейрута

12:19 06.08.2020
Информация о пострадавших украинцах на борту двух грузовых судов в потру Бейрута не подтверждается

Информация о пострадавших украинцах на борту двух грузовых судов в потру Бейрута не подтверждается

12:12 06.08.2020
Украинцы в настоящее время могут посещать 38 стран

Украинцы в настоящее время могут посещать 38 стран

11:48 06.08.2020
В оккупированном Крыму продолжается притеснение религиозных общин - Кулеба

В оккупированном Крыму продолжается притеснение религиозных общин - Кулеба

11:41 06.08.2020
Беларусь пока официально не подтвердила согласия передать Украине членов ЧВК "Вагнер"

Беларусь пока официально не подтвердила согласия передать Украине членов ЧВК "Вагнер"

10:53 06.08.2020
Панама обещает применять санкции к судам под панамским флагом, заходящим в закрытые порты аннексированного Крыма - Енин

Панама обещает применять санкции к судам под панамским флагом, заходящим в закрытые порты аннексированного Крыма - Енин

09:10 06.08.2020
В Украине очередной антирекорд: 1318 человек заболели Covid-19 за минувшие сутки

В Украине очередной антирекорд: 1318 человек заболели Covid-19 за минувшие сутки

08:14 06.08.2020
Прокуратура: завершено расследование по факту вымогательства взятки в сумме $5 млн от руководителя банка

Прокуратура: завершено расследование по факту вымогательства взятки в сумме $5 млн от руководителя банка

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Глава ГСА: я не могу отвечать за содержание разговоров с упоминанием моего имени

Информация о пострадавших украинцах на борту двух грузовых судов в потру Бейрута не подтверждается

Новый глава ГУР Минобороны Украины намерен восстановить "дух" украинской разведки и реформировать ее на основе стандартов НАТО

В оккупированном Крыму продолжается притеснение религиозных общин - Кулеба

В Минюсте планируют, что "большая распродажа тюрем" перерастет в "большое строительство тюрем" - Малюська

ПОСЛЕДНЕЕ

Глава ГСА: я не могу отвечать за содержание разговоров с упоминанием моего имени

Услуга платных камер в СИЗО уже принесла более 450тыс. грн

Новый глава ГУР Минобороны Украины намерен восстановить "дух" украинской разведки и реформировать ее на основе стандартов НАТО

В Обухове мужчина устроил стрельбу возле остановки общественного транспорта, пострадала 20-летняя девушка - полиция

В Минюсте планируют, что "большая распродажа тюрем" перерастет в "большое строительство тюрем" - Малюська

На фрегате "Гетьман Сагайдачний" зафиксирован случай заболевания COVID-19

В ВСУ за сутки 34 новых случая COVID-19, всего болеют 265 человек

Лукашенко поручил пригласить генпрокуроров России и Украины для разбирательства с задержанными в Беларуси «вагнеровцами»

В Херсонской горбольнице зафиксирована вспышка COVID-19, выписка и прием больных временно приостановлены -

Киев полностью обеспечен солью и песком на начало нового зимнего сезона - КГГА

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА