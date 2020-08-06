Власти Украины прорабатывают вопрос предоставления гуманитарной помощи Ливану - Кулеба

Министерство иностранных дел Украины координирует работу украинских органов государственной власти по предоставлению Ливану гуманитарной помощи, заявил глава МИД Дмитрий Кулеба.

"Еще вчера Украина выразила готовность предоставить гуманитарную помощь Ливану, мы проинформировали об этом ливанскую сторону, получили запрос от Ливана касательного того, что именно им сейчас необходимо. Сейчас Министерство иностранных дел непосредственно координирует внутри украинской системы власти этот вопрос с целью предоставления гуманитарной помощи нашим ливанским коллегам. Страна оказалась в большой беде и Украина чем сможет, тем ей поможет", - сказал Кулеба на брифинге в четверг.

Мощные взрывы прогремела 4 августа в портовой зоне ливанской столицы Бейрута. Взрывной волной разрушено огромное количество зданий, выбиты стекла и двери. Повреждено здание международного аэропорта. Взрывную волну ощутили даже на Кипре.

Сообщается о более 130 погибших и около 5 тыс. пострадавших в результате бедствия. 300 тыс. горожан остались без крова, ущерб от взрыва оценивается минимум в $3 млрд.

Власти Ливана заявили, что причиной мощных взрывов в портовой зоне Бейрута стали 2750 тонн хранившейся на складе аммиачной селитры, конфискованной таможенными службами шесть лет назад.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль на заседании Кабмина 5 августа, заявил, что Киев готов предоставить Ливану помощь в связи со взрывом в Бейруте, в том числе направить спасателей.