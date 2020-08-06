В оккупированном Крыму продолжается притеснение религиозных общин - Кулеба

Во временном оккупированном Российской Федерацией Крыму продолжается притеснение религиозных общин, заявляет министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

"Продолжается притеснение религиозных общин в оккупированном Крыму. Вчера МИД вышел с официальным заявлением по этому поводу, но хочу четко подчеркнуть, что действия государства-оккупанта на временно оккупированном полуострове в отношении религиозных групп являются абсолютно недопустимыми, грубым нарушением прав человека и отображают политику системного преследования религиозных общин, в частности и украинской православной общины во временно оккупированном Крыму", - сказал Кулеба на брифинге в четверг в Киеве.

Министр выступил с осуждением действий крымских оккупационных властей по выселению общины Православной церкви Украины (ПЦУ) из своего кафедрального собора в Симферополе и продолжению преследования "Свидетелей Иеговы".

"Мы осуждаем выселение общины Православной церкви Украины из кафедрального собора Святых равноапостольных князей Владимира и Ольги в Симферополе. Мы категорически не воспринимаем распространение Россией на украинский Крым своего законодательства, которое поставило вне закона около 8 тысяч верующих церкви Свидетелей Иеговы. Я напомню, что двое членов этой общины посажены оккупационной властью за религиозные убеждения, что является грубым нарушением гуманитарного права", - подчеркнул руководитель украинского МИД.

По словам Кулебы, притеснениям в Крыму подвергаются не только верующие ПЦУ и Свидетели Иеговы, а и иудеи, и мусульмане: "Также административные штрафы были наложены на раввина общины Мессианских евреев, на имама Алуштинской мусульманской общины. Мы, безусловно, фиксируем давление на крымских татар, на членов мусульманской общины, которые страдают от сфабрикованных против них дел".