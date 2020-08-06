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08:14 06.08.2020

Прокуратура: завершено расследование по факту вымогательства взятки в сумме $5 млн от руководителя банка

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Прокуратура: завершено расследование по факту вымогательства взятки в сумме $5 млн от руководителя банка

Следователи прокуратуры города Киева завершили  досудебное расследование по факту вымогательства взятки в сумме $5 млн от бывшего председателя правления ПАО "АКТАБАНК", сообщает пресс-служба прокуратуры Киева.

"Согласно материалам следствия, в 2014 году постановлением правления Нацбанка Украины ПАО "АКТАБАНК" было признан неплатежеспособным, в связи с чем для выполнения обязанностей временной администрации банка, а в дальнейшем ликвидатора, назначили должностное лицо Фонда гарантирования вкладов физических лиц. В мая 2017 года подозреваемый, который был лично знаком с чиновницей Фонда, организовал схему вымогательства многомиллионной взятки от руководства ПАО "АКТАБАНК" в обмен за непринятие мер о признании недействительными заключенных ранее кредитных соглашений и несоздания искусственных проблем для клиентов этого банка", - говорится в сообщении, на официальном сайте прокуратуры Киев в среду вечером.

Как отметили в прокуратуре, обвинительный акт в отношении лица, вымогавшего взятку, направлен в Голосеевский районный суд города Киева для рассмотрения по существу.

Также в прокуратуре указали, что организатор этого преступления смог покинуть территорию Украины до задержания, после чего в течение трех лет скрывался от правоохранителей. В 2020 году местонахождение подозреваемого было установлено и ему сообщено о подозрении.

Теги: #киев #вымогательство #прокуратура #украина
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