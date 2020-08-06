Макрон посетит пострадавший от взрыва Бейрут

Президент Франции Эмманюэль Макрон станет первым иностранным лидером, который после серии взрывов в Бейруте посетит Ливан.

Как сообщили французские СМИ, Макрон в четверг отправится в эту ближневосточную страну.

Французский лидер проведет переговоры с президентом Ливана Мишелем Ауном и премьером страны Хасаном Диабом.

Глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан в среду сообщил о решении направить три самолета в Ливан для оказания помощи Бейруту, сильно пострадавшему от мощных взрывов.

Поступили данные о минимум 100 погибших и о более чем 4 тыс. получивших ранения людях в результате мощнейшего взрыва, произошедшего во вторник в Бейруте. Взрыв нанес повреждения зданиям на половине городской территории, 300 тыс. горожан остались без крова, ущерб от взрыва оценивается минимум в $3 млрд. Считается, что взорвалось большое количество хранившейся несколько лет на складе аммиачной селитры.