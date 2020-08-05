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23:16 05.08.2020

Лондон окажет гуманитарную помощь Ливану в размере 5 млн фунтов стерлингов - британский МИД

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Лондон окажет гуманитарную помощь Ливану в размере 5 млн фунтов стерлингов - британский МИД

Глава МИД Великобритании Доминик Рааб выразил соболезнования ливанскому народу и заявил о готовности Соединенного Королевства оказать гуманитарную помощь Ливану после взрывов в порту Бейрута 4 августа.

"Великобритания является старым другом Ливана и ливанского народа, и будет поддерживать его в сложные времена", - написал Рааб в "твиттере".

"Мы незамедлительно предоставим (Ливану - ИФ) прямую поддержку, экстренную медицинскую и гуманитарную помощь на сумму до 5 млн фунтов стерлингов", - добавил британский министр.

Готовность помочь Ливану выразили многие страны и организации. Так, глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель в телефонном разговоре в среду с министром иностранных дел Ливана Шарбелем Вахби заявил о готовности Евросоюза оказать стране необходимую помощь в связи с последствиями взрывов в Бейруте.

Евросоюз, отмечает Европейская внешнеполитическая служба, активировал свои механизмы чрезвычайного реагирования и работает с государствами-членами, чтобы оказать Ливану помощь в самые кратчайшие сроки. Уже осуществляется направление в страну спасательных команд и срочной медицинской помощи.

В свою очередь, глава МИД ФРГ Хайко Маас заявил, что Германия предоставит Ливану через "Красный крест" 1 млн евро помощи в связи со взрывом в порту Бейрута.

Серия мощных взрывов прогремела 4 августа в портовой зоне Бейрута. По последним данным, погибли не менее 100 человек, около 4 тыс. пострадали.

Взрывной волной разрушено огромное количество зданий, выбиты стекла и двери. Повреждено здание международного аэропорта.

Взрывной удар ощутили даже на Кипре.

Власти Ливана заявили, что причиной мощных взрывов в портовой зоне Бейрута стали 2750 тонн хранившейся на складе аммиачной селитры, конфискованной таможенными службами шесть лет назад.

Высший совет обороны Ливана объявил Бейрут зоной бедствия и рекомендовал кабинету министров объявить в столице двухнедельное чрезвычайное положение.

Теги: #великобритания #помощь #ливан
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